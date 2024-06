Carlos Bonavides está separado de su esposa debido a una infidelidad suya

Carlos Bonavides anunció que desde hace un tiempo está separado de su esposa con quien llegó a tener un hijo, porque le fue infiel, aunque todavía se encuentran casados legalmente.

Para una entrevista con “De primera mano”, el actor confesó que engañó hace dos años a Yodi Marcos, quien contrajo matrimonio en altamar en 2016, pero decidieron seguir viviendo juntos para ver si podían salvar su matrimonio.

“Yodi y yo estamos separados. Lo aclaro porque es una mujer respetada, una excelente mujer, esposa, madre, hija. El culpable fui yo, porque hace dos años cometí una infidelidad”, declaró Carlos Bonavides.

La esposa de Carlos Bonavides no pudo perdonar su infidelidad

Carlos Bonavides decidió compartir esta noticia con los medios en caso de que Yodi Marcos rehaga su vida con otra persona y no quieren que la critiquen por ello.

“Ella no se ha podido sobreponer a esa realidad, pero yo lo aclaro porque si decide rehacer su vida no quiero que la critiquen. Yo lo que quiero es mi libertad para trabajar por ellos (Yodi y su hijo), que no les falte nada, deseo que ella siga siendo feliz toda su vida”, detalló el comediante.

Asimismo, Carlos Bonavides dijo que había perdido a la mujer de su vida por un error y se arrepiente profundamente de ello. Destacó que el tiempo que siguieron juntos ella lo trató muy bien.

Su hijo Tadeo Bonavides sabe lo que pasó y que ha sabido sobrellevar todo gracias a su madurez.

“Ella cuando se enteró reaccionó de la forma en que tiene que reaccionar una mujer que ama, pero ya pasaron dos años, hemos llegado a un arreglo, un convenio de amistad, de solidaridad para mi hijo y estamos bien, tranquilos”, sentenció Carlos Bonavides.