Paul Stanley sobre los 25 años de la muerte de Paco Stanley: “No pudo ser un padre presente”

En el programa “Hoy”, Paul Stanley habló sobre su padre, Paco Stanley, con motivo del 25 aniversario de su muerte. Fue el 7 de junio de 1999 cuando el famoso conductor fue asesinado cuando salía del Charco de las Ranas Pedregal, hecho que cambió la historia del entretenimiento en México.

Con una nostalgia evidente, el presentador del matutino se expresó respecto a la ausencia de su padre: “Ustedes veían a Paco Stanley, pues yo conocí a Francisco Jorge Stanley Albaitero, que era y que es mi papá y siempre muy cariñoso”.

Paco Stanley fue un padre ausente

Asimismo, Paul reveló que Paco Stanley fue un padre ausente debido a la carga de trabajo: “Por el tiempo no pudimos coincidir mucho, porque trabajaba mucho, no pudo ser un padre presente, pero sin duda muy amoroso y siempre atento, con buenas enseñanzas”.

Para concluir, aseguró que recuerda con cariño al presentador de “Una Tras Otra”: “Lo recuerdo con mucho amor, mucho cariño y admiración”.

De su lado, Galilea Montijo apuntó que Paul Stanley es la viva imagen de su papá: “Sabes que siempre decimos que él volvió a nacer en ti, porque aparte no eres un personaje para la televisión, donde estés intentando ser tu papá, o sea, no hay manera en la que no tengas toda la esencia de tu papá”.

¿Por qué Paul Stanley no participó en “¿Quién lo Mató?”

“¿Quién lo Mató?” es la serie de Amazon Prime que narra el asesinato de Paco Stanley desde diferentes perspectivas. En una entrevista con Adela Micha, Paul Stanley confesó las razones que lo llevaron a negarse a ser parte del proyecto: “Desde hace tiempo se platicó y se dijo cómo queríamos contra la historia, que podíamos apoyarlos con que nos entrevistaran a nosotros, a trabajadores de mi papá, pero nada más nos dieron atole con el dedo”.

También, admitió que las diferencias con el equipo de la serie fueron lo que terminó por alejar a su familia de la producción: “Cuando nos empezaron a enseñar su historia de ficción, pues muy amarillista, la neta. Sí deja a mi papá muy mal”.