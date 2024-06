Wendy Guevara realiza donativo al hospital de León dónde le operaron la vesícula

Hace un par de semanas, Wendy Guevara generó preocupación debido a que tuvo que ser operada de emergencia por un fuerte dolor en el abdomen, provocado por el desplazamiento de una piedra en su vesícula.

A través de las historias y transmisiones en vivo de familiares y amigos se pudo dar a conocer que fue atendida en el hospital de León, y la influencer cuando pudo hablar agradeció la atención recibida y prometió realizar una donación.

Así que fiel a su palabra, Wendy Guevara otorgó el día de ayer 6 de junio 22 sillas de ruedas al Hospital General de León, para que de ese modo tengan para movilizar a los pacientes que reciben.

Hospital General de León agradece públicamente el donativo de Wendy Guevara

“Les doné 18 sillas para adultos y 5 para niños, cinco sillas pediátricas. Esta es la ayuda que nosotros quisimos dar, que me nació dar porque recuerden que en el hospital de León me cirugiaron, me hicieron la cirugía de la vesícula”, expresó Wendy Guevara en un video.

A través de sus redes sociales, el Hospital General de León publicó dos historias en agradecimiento al donativo que realizó la ganadora de “La Casa de los Famosos México”.

“En agradecimiento por todas las atenciones y el trato amable del personal del Hospital General de León, Wendy Guevara donó un total de 25 sillas de ruedas, entre pediátricas y de adultos, así como con otros materiales médicos, contribuyendo así a mejorar la atención de los pacientes de esta institución de salud público”, escribieron en una insta-stories.

En las redes sociales no tardaron en alabar el gesto de Wendy Guevara, que no ha sido la primera ayuda que ofrece, puesto que también ha ayudado a otras personas.