Alex de la Iglesia: “Trabajar con Guillermo del Toro me volvería loco”

Alex de la Iglesia (Bilbao, 1965) no pierde la capacidad de asombrarse por las cosas pequeñas ni su sentido del humor. El cineasta español, considerado un referente de la cinematografía mundial, charló sobre diferentes temas a su paso por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) que finaliza el 15 de junio.

Con su andar relajado y sus grandes gafas, De la Iglesia, compartió su felicidad de regresar a México.

“Este es un lugar increíble, no sé si lo sabéis, pero esto está lleno de energía y de pasión que no hay en otro sitio. Europa está bastante muerta, perdón, no lo debería decir eso, pero aquí me siento siento que cualquiera que vaya por la calle nota la vida y la energía que hay aquí. Los echaba mucho de menos”, explicó.

El cineasta no ocultó la admiración que tiene por algunos directores mexicanos, “Pues mira, por ejemplo, una cosa que yo quiero saber qué es lo que va a hacer Guillermo del Toro, quiero saber lo que va a hacer Alfonso Cuarón, quiero saberlo. Vivo para ver qué hacen. Entonces eso es maravilloso. Lo mismo que vivo para ver una película, porque lo que más me gusta y más valoro es ver una película. Y bueno, tenéis probablemente dos de las personas (Del Toro y Cuarón) que más interés provocan en el público y en mi vida personal”.

Alex de la Iglesia está en México para hablar de su cine fantástico (Foto: FICG / Joaquín Urrutia)

Para luego agregar, “trabajar con Guillermo del Toro me volvería loco. Guillermo del Toro es una de las personas a las que más he admirado y más respeto en la industria. Es una admiración del género, un enamorado del género fantástico. Y comparto cada fotograma que ha rodado. Me parece un absoluto prodigio de persona. Y luego como ser humano también es increíble absolutamente y te cambian la vida”.

Apasionado al hablar, reveló que no es mucho de las alfombras rojas, pero que le gustan porque encuentra a figuras que llaman su atención como C. Tangana.

“Tangana ha puesto música a mi vida estos dos años. En España hay en todas partes. Yo creo que es un genio, es un monstruo. La música que hace es alucinante. El último disco es extraordinario”, confesó.

“Ahora tenemos la responsabilidad de contar historias que ayuden a que una serie de personas dejen de pensar como piensan y piensen de una manera más abierta y más diversa” — Alex de la Iglesia

El cineasta responsable de producciones como El día de la bestia (1995) y Las brujas de Zugarramurdi (2013) ha experimentado con una gran variedad de géneros cinematográficos, pero se distingue por su habilidad para mezclar la comedia, la acción, el terror y la fantasía, siendo la comedia negra, el thriller y el terror sus géneros distintivos.

Al preguntarle si experimenta miedo respondió, “¿Qué si he pasado miedo?, mucho. Me gustan más las películas que no funcionan que las que funcionan porque las que funcionan las ves, sales y se te olvidan. No quiero hacer películas muy buena y se nota (risas), llenas de errores y equivocaciones. Al final, me gusta lo tostado, picante y lo excesivo, eso es lo que me gusta y genera miedo”, para finalizar con una frase muy a su estilo, “tengo una gran pasión por lo ridículo”.

Poder de las plataformas

Alex de la Iglesia ha entrado al universo de las plataformas, “en este momento es el corazón de la industria. Las plataformas ahora son el corazón de la industria. Afortunadamente para todos los demás, no saben qué hacer. Estoy terminando la postproducción de una serie que se llama 1992 con Paz Vega y que estrenaremos en Netflix. Es una serie diferente, tiene otro tono, quedó muy bien. Se trata de que encuentran unos cuerpos que tienen todos una misma característica, un curro en la mano, es el muñeco de la Expo Sevilla 92″, adelantó.

