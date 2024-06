José Eduardo Derbez le hace broma pesada a Paul Stanley sobre su papá en el aniversario de su muerte

En una reciente emisión del programa “Miembros al Aire”, José Eduardo Derbez y Paul Stanley vivieron un bochornoso momento, pues el protagonista de “El Roomie” le hizo una broma pesada a su compañero, en la que involucró a su papá, a días de su aniversario luctuoso.

Todo sucedió cuando ambos conductores, junto a Raúl Araiza, participaban en una sección del programa llamada “Érase una vez un miembro”, la cual consiste en contar una historia y adivinar cuál de los presentadores la vivió. En esta edición, los relatos se trataron de situaciones en las que los miembros se portaron muy mal con otra gente.

De esta manera, José Eduardo Derbez aprovechó para señalar que Paul Stanley influyó en su salida como conductor del programa “Hoy”: “Cuando Paul me sacó del programa ‘Hoy’”, a lo que la otra parte respondió: “Bueno, pero después tu papá te dio programas”.

La respuesta del hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo terminó con la discusión, pues dejó a Stanley sin palabras: “Yo sí tenía (papá)”.

Cabe destacar, que esta situación se dio a pocos días del 25 aniversario del asesinato de Paco Stanley.

Paul Stanley habla sobre su papá

En la transmisión del 7 de junio del programa “Hoy”, mismo día en el que se cumplieron 25 años del fallecimiento de Paco Stanley, Paul Stanley abrió su corazón y recordó a su papá: “Ustedes veían a Paco Stanley, pues yo conocí a Francisco Jorge Stanley Albaitero, que era y que es mi papá, y siempre muy cariñoso”.

Asimismo, confesó que era un padre muy amoroso, sin embargo, por su trabajo, no les fue posible convivir mucho: “Por el tiempo no pudimos coincidir mucho, porque trabajaba mucho, no pudo ser un padre presente, pero sin duda, muy amoroso y siempre atento”.

Para concluir, aceptó que lo recuerda con mucho amor: “Lo recuerdo con mucho amor, mucho cariño y admiración”.