A Lyn May no le gusta Irina Baeva como ‘Aventurera’ porque es muy “flaquita”

Lyn May emitió hace días su opinión con respecto al nuevo cast de “Aventurera”, sobre todo en lo que respecta a la protagonista de la obra que en esta temporada será Irina Baeva.

Como la reconocida vedette era muy amiga de Carmen Salinas, se siente en la libertad para hablar de esta nueva puesta en escena producida por Juan Osorio, y considera que no tiene el mismo nivel que le impregnó la fallecida actriz.

De hecho, Lyn May considera que Olga Breeskin es demasiado para “Aventurera”: “Ella es una señora, una gran vedette que se merece todo mi respeto y no me parece que esté en eso porque ella merece algo mejor. Me parece chafa para ella (...) el peso de Carmen Salinas era muy grande y nadie va poder hacer esa obra”.

Lyn May no conoce ni ha visto la actuación de Irina Baeva

Algo que llamó la atención en la entrevista que concedió Lyn May en “De primera mano”, es que todavía no ha visto la interpretación de Irina Baeva en “Aventurera”, pero considera que no será buena por su físico.

“Las Aventureras era muy guapas, llenitas, nalgona y esa pobre muchacha pues está muy flaquita”, señaló la polémica vedette sobre la actriz de origen ruso y añadió: “A mí me gustaría a una muchacha carnuda, morena, bonita, con pelo largo o güera preciosa como Edith González”.

Sin embargo, Lyn May reconoció que no conoce a Irina Baeva, por lo que puede que su interpretación de Elena Tejero llegue a ser muy buena. Evidentemente, estas declaraciones tuvieron reacciones mixtas en las redes sociales.

No obstante, la mayoría considera que la vedette era la menos indicada para juzgar el físico de otras personas, considerando que ella misma ha levantado la voz contra las burlas y críticas que recibe a diario por su aspecto.