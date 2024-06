¿Quién era Pato Levy, hijo de Talina Fernández?

Hoy, lunes 10 de junio, se dio a conocer la noticia del deceso de Pato Levy a los 53 años de edad, el hijo menor de Talina Fernández. Su fallecimiento se debió a un infarto fulminante consecuencia de los problemas cardíacos que padecía.

Anteriormente, Patricio hizo pública la arritmia de la que padecía y que necesitaba una operación urgente, sin embargo, por falta de recursos económicos, esta se postergó. El hijo de Talina Fernández, durante un encuentro con la prensa, confesó que su corazón tenía un exceso de líquidos, lo que producía opresión en el resto de sus órganos.

El mes pasado, Pato anunció mejoría en su estado de salud: “Estuve empeorando y de repente, de la nada, como si fuera un milagro, te lo juro, me sentí mejor, empecé a salir a caminar. Caminaba tres pasos y me cansaba, luego caminaba 10 pasos y ya camino dos kilómetros diarios, ya subo y bajo escaleras, ya me muevo, ya no uso oxígeno”, mencionó al programa “Ventaneando”.

¿Quién era Pato Levy?

Pato Levy, el hijo menor de Talina Fernández y Gerardo Levy, a diferencia de su familia, prefería permanecer lejos de los reflectores y del mundo del espectáculo; aún así, junto a ‘La Dama del Buen Decir’, colaboró en un programa titulado “Blah Blah Blah”, el cual se canceló en 2022.

De la misma manera, Pato Levy estuvo junto a su mamá en el programa “Sale el Sol”, ambos hacían rutinas de stand up en la sección “Pato Relato” del matutino.

También se sabe que Pato Levy tuvo dos hijos con los que mantenía una relación muy cercana, aunque no se tienen más detalles al respecto.

Uno de los episodios que marcaron su vida, fue el fallecimiento de su madre, hecho que incluso, él asegura, fue el origen de sus problemas cardiacos.