“Pepe Aguilar no está contento”: Fuentes cercanas a Ángela Aguilar y Nodal revelan todo sobre su relación

Después de varias semanas de rumores y especulaciones, Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron pública su relación. Los cantantes dieron la exclusiva de su historia de amor para la revista “HOLA”, sin embargo, no revelaron tantos detalles como lo hicieron fuentes cercanas a ellos, quienes aseguran, Pepe Aguilar no estaría contento con su noviazgo.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar, porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, fueron las palabras que Ángela Aguilar usó para dar a conocer la noticia.

La relación de Cazzu y Nodal no terminó bien

Según lo revelado por fuentes cercanas a la pareja a TVNotas, Christian Nodal y Cazzu no se separaron en buenos términos: “No terminaron muy bien que digamos. Ella se regresó a Argentina y tomó la decisión de dejar el rancho que Nodal había comprado para vivir juntos. En cuestión de días, ella ya estaba viviendo en otra casa”.

“Le dijo a Nodal que no necesitaba nada de él. Claro que él se hace responsable de la nena. Sin embargo, ya puso en venta el rancho para que no tenga nada que ver por allá. Se quedará en un hotel cuando vaya a visitar a su hija”, continuó explicando la fuente.

¿Cómo comenzó el romance de Nodal y Ángela Aguilar?

Según la fuente, todo comenzó cuando Christian Nodal todavía mantenía una relación con Belinda: “Ellos se conocieron hace años. Antes de su canción que se volvió un éxito (...) Desde que grabaron, él quedó maravillado con ella. Ángela era una niña y él estaba en romance con Belinda”.

De la misma manera, la fuente admitió que los artistas retomaron su romance en la reciente gira de Nodal: “Con esta nueva gira, le propuso que apareciera en varias fechas y ella aceptó. Así fue como inició el coqueteo”.

Christian Nodal consiente a Ángela con regalos y viajes

La fuente indicó, que el intérprete de “Botella tras Botella” es muy detallista y eso fue lo que envolvió a la hija de Pepe Aguilar: “Nodal es un caballero. Le mandaba regalos a Ángela y ella se fue enrollando. Cuando se vieron en Monterrey, no pudieron más y empezaron los besos, las caricias y los arrumacos. Obviamente todo a escondidas”.

“Él le propuso que fueran de viaje y ella aceptó. Lo que no se imaginó, es que fuera a Roma (...), no era nada raro verlos agarrados de la mano, besándose en público. Sin importar si alguien los reconocía. El equipo de seguridad estuvo muy al pendiente de eso. Pero hay fotografías que en cualquier momento saldrán a la luz, porque parecían adolescentes enamorados. Sin importar quiénes estaban a lado”.

Pepe Aguilar no estaría contento con la nueva relación de su hija

Aunque parece ser que Ángela está disfrutando de la compañía de su nuevo novio, la fuente señala que Pepe Aguilar no está contento: “La ha consentido como ningún hombre. La llenó de joyas y de ropa de las mejores marcas. Sobre todo la hizo sentir segura y querida. Ángela vive el sueño de princesa. Aquí lo único malo es su papá, Pepe Aguilar, no está nada contento por esto”.

“Él le lleva 5 años a ella. Tiene 25 años y ella apenas 20. Como todo pasó tan rápido, no hubo tiempo para que Pepe intercediera para que ella no se fuera de viaje. Se le está saliendo del huacal, y eso no lo vio venir. Ahorita ya está con ella y las cosas no están nada fáciles. Pero ella está muy emocionada, no enamorada, pero sí emocionada. Conociéndola, sé que seguirá con Nodal hasta donde tenga que llegar”.