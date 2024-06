Eugenio Derbez transmitirá en vivo con Quackity, famoso streamer de Twitch

En la cuenta oficial de Quackity, famoso streamer mexicoamericano, se reveló que tendrá una colaboración con Eugenio Derbez, lo que logró sorprender a su comunidad: “Hoy hacemos directo con Eugenio Derbez. 7:30 pm hora de Ciudad de México. Jajaja, no lo puedo creer, ahí nos vemos”.

Ante el anuncio, los fanáticos del streamer de Twitch reaccionaron positivamente y le demostraron su apoyo: “Y decían que hacer bromas no servía para nada”, “No me lo creo todavía”, “Cancelen todos mis pendientes, hoy tengo una cita importante” y “Esto no me lo pierdo por nada del mundo. Ahí estaremos”.

Todo inició hace dos años, cuando Quackity invitó a Derbez a jugar Minecraft, sin embargo, no recibió respuesta de su parte. El día de ayer, el streamer recordó aquel suceso de hace dos años, pero esta vez, Eugenio Derbez sí respondió: “Hagámoslo mañana, 12 de junio”.

Con el humor que lo caracteriza, Quackity mencionó que le pediría que le recite toda la película de “Shrek 2″, pues Derbez hace la voz de Burro, uno de los personajes más entrañables de la saga.

Por su lado, en su canal de difusión en Whatsapp, el actor también compartió la noticia con una imagen editada de él junto al creador de contenido: “Hoy en la noche jugaré Minecraft desde el canal de Quackity”.

Eugenio Derbez canal de difusión Captura del canal de difusión de Eugenio Derbez, donde anuncia su colaboración con Quackity

¿Quién es Quackity?

Quackity es un streamer y youtuber muy famoso. Aunque en su mayoría se dedica a hacer transmisiones de videojuegos, también es reconocido por hacer bromas telefónicas y blogs.

Su carrera como creador de contenido inició en 2013 y en la actualidad, en Twitch ya tiene 6.3 millones de seguidores con apenas 23 años de edad.

Aunque nació en México, el streamer reside en Los Ángeles, California, por lo que habla con fluidez el inglés y el español, lo que le permitió crear comunidades tanto de habla hispana, como de habla inglesa.

Fue por el intercambio cultural y de idiomas, que se inspiró para crear un servidor multilingüe en Minecraft al que nombró “QMSP”, en el que era posible conversar con personas de todo el mundo gracias a su función de traducción instantánea.