¿Eugenio Derbez no paga regalías? Lo tunden por video de Miguel Luis trabajando como “cerillito”

Miguel Luis es un famoso personaje que tuvo apariciones en diversas producciones de Eugenio Derbez como “Derbez en Cuando”, “XHDRBZ” y “La Familia P. Luche”, sin embargo, ahora se ve en la necesidad de trabajar como “cerillito”, pues en un video publicado en tiktok aseguró que “no hay chamba”, por lo que los internautas se preguntan: ¿Eugenio Derbez no paga regalías?

En dicho video, Miguel Luis aparece acomodando carritos de súper y pidiendo propina: “Yo soy su amigo Miguel Luis y qué creen, estoy en un Tiktok más porque no hay chamba, me vine a trabajar de cerillo y a acomodar los carritos del super. Ayúdenme porque ya tengo mucho calor, pero ahí voy, ya le voy agarrando la onda, voy a seguir chambeando, ahí me siguen y me guardan mi propina”.

¿Y Eugenio Derbez?

Ante la situación de Miguel Luis, usuarios de redes sociales reaccionaron en contra de Eugenio Derbez, pues aseguran que debería dar regalías a quienes alguna vez trabajaron a su lado. “Es que Derbez los explotó y al final los abandonó”, “Como Derbez lucró con ellos les debió haber pagado lo justo”, “¿Y el Eugenio Derbez? No que mucho amor por México y no puede ni ayudar a los que le dieron de comer”.

De la misma manera, internautas aprovecharon para recordar las palabras del comediante en 2018, cuando en una entrevista con Adela Micha, aceptó no creer correcto por parte de los jóvenes preguntar inmediatamente por el pago al ser invitados a un proyecto:

“Le hablas a los jóvenes y les dices: ‘Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, tú eres chavo, tú le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo’ (y responden) ‘¿Y cuánto me van a pagar?’ No lo puedo creer, me enoja”.

La respuesta de Eugenio Derbez ante la polémica entrevista con Adela Micha

Ante la polémica de la entrevista con Adela Micha, el actor respondió: “No hay que leer por encimita, es muy irresponsable tuitear o publicar algo sin enterarte de la nota completa. En ningún momento dije que quiero que trabaje la gente, ¡Imagínate! Que yo dijera que quiero que trabajen para mí gratis, nada más porque soy Eugenio Derbez”.