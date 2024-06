Jessica Segura admite no ser amiga de Mariana Echeverría; ¿Esta es la razón de su salida de MCDR?

Recientemente, se confirmó que Mariana Echeverría no formaría parte del elenco de la décima temporada de “Me Caigo de Risa”. La comediante, en una entrevista con Yordi Rosado, reveló que había quienes la hacían sentir mal dentro de la producción de MCDR, rápidamente, el público señaló a Faisy por los roces que han tenido últimamente; Al cuestionar a Jessica Segura sobre el tema, admitió que no era amiga de Mariana, por lo que no tenía conocimiento de su vida.

A pesar de haber formado parte de la ‘Familia Disfuncional’ desde 2014, Mariana Echeverría tomó la decisión de no continuar con la producción del programa en pro de su paz mental, como se lo explicó a Yordi.

Por su lado, Faisy negó que él haya sido quien corrió a Mariana del programa, e incluso, reveló que la conductora ya tendría un proyecto en puerta: “Fue a los ensayos, pero le llegó otra propuesta de otro proyecto y decidió darle prioridad a ese otro proyecto que a ‘Me Caigo de Risa’”.

Aún así, el conductor de “Faisy Nights” confesó que apoya a Mariana: “Lo único que defiendo es que cuando alguien no se siente cómodo, vale la pena hacerse a un ladito, y tratar de irse a un lugar en el que se sienta cómoda, se sienta feliz”.

Jessica Segura admite que Mariana Echeverría no es su amiga

Reporteros de diferentes medios abordaron a Jessica Segura y la cuestionaron acerca del tema, como se puede ver en el canal de Youtube de Alan Saldaña, a lo que ella se limitó a responder que, al no ser más que compañeras de trabajo, no tiene mucho conocimiento de su vida.

“Eso ya está súper confirmado, creo que ellos (Mariana y Faisy) tuvieron algunas diferencias. La verdad a diferencia de Mariazel y de Mich (Michelle Rodríguez), pues no soy muy amiga de Mariana, somos compañeras de trabajo, pero no tengo una amistad, no puedo abundar y decirte qué pasó. No tengo idea, no sé mucho de su vida la verdad”.