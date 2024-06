“Te faltan pantalones”: Laura Zapata vuelve a atacar a Héctor Suárez Gomís

Laura Zapata no da tregua. La actriz volvió a atacar a Héctor Suárez Gomís en su participación más reciente en la plataforma digital Atypical Te Ve, luego de que el comediante de stand up se burlara de que la actriz interpretó el himno nacional en dicha plataforma.

En Publimetro ya te habíamos contado de la primera batalla que tuvieron los actores en Twitter y que la villana de telenovelas decidió continuar ahora en su programa “Morena Casos de la vida Real”.

¡Tu padre llevó una lucha genial!

Laura comenzó su respuesta leyendo un texto que había preparado en donde elogia la carrera del padre de Gomís, el comediante Héctor Suárez quien falleció en el 2020: “Tu padre Héctor Suárez llevó una lucha genial con seriedad absoluta y con su humor proverbial”.

Después Laura le reclamó a Gomís por haberse burlado de ella ya que eso demerita su su esfuerzo de mexicana y volvió a referirse al padre de Gomís: “Cuando te burlas de mí de una manera tan vana, cómo recuerdo a tu padre desplegando su ironía en sus programas de humor de indudable valentía”.

“Para la próxima arróbame maestro”

Zapata continuó su respuesta diciendo que está dispuesta a la lucha y que no es ella la que está convocando a la guerra sino que es una invitación del propio himno nacional, esto luego de que Suárez Gomís le cuestionará de manera sarcástica en Twitter si la guerra a la que ella está convocando es una “guerra de chistes”.

“Yo estoy dispuesta a la lucha aunque me digan anciana, porque antes de cualquier cosa soy patriota mexicana “peloncito”; que te faltan pantalones para respetar a una compañera” dijo Laura en su respuesta.

La actriz y ahora analista política volvió a asegurar que no conoce la trayectoria de su rival: “Yo sé que el pelón es “hijo de... (Héctor Suárez) no sé realmente dónde lo pueda yo colocar en el medio artístico; no es cantante, no es actor. Es “el hijo de”, volvió a revirar la actriz no sin antes pedirle que a la siguiente que hable de ella en las redes sociales, la etiquete:

“Para la próxima, arróbame maestro” finalizó.

Rostizó a su padre

El periodista Carlos Ramos Padilla conductor de la emisión le mostró su apoyo a Laura diciéndole que el propio Héctor Suárez Gomís permitió que “rostizaran” a su padre en un programa de televisión”.

“Me dio vergüenza ver cómo rostizó a su propio padre, lo puso en ridículo y permitió que varias personas lo hicieran. Me parece que eso no tiene ningún propósito ni calidad humana” y agregó que el papá se defendió con gran gallardía de los insultos de su propio hijo.

Sin embargo el propio Gomís ha revelado que dicha rutina que se realizó en el 2015 y que fue la primera versión mexicana del famoso concepto de Comedy Central “Roast” fue escrita por él mismo, incluidos los chistes con los que el creador de “¿Qué nos pasa?” “se defendió” de su propio hijo.