Bunbury deja afónicas a 30 mil personas en su cierre de gira en Guadalajara

Enrique Bunbury se reencontró no solo con los jaliscienses, sino con seguidores de otros estados del país, e incluso del extranjero para ver Shows Únicos Tour en el Estadio 3 de Marzo, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Bunbury logró una convocatoria masiva en el inmueble deportivo, que lució a su máxima capacidad con 30 mil personas que no quitaron las miradas del escenario por casi dos horas de concierto.

El artista español salió en punto de las nueve de la noche tras un “aviso parroquial” de evitar el abuso excesivo del celular en el concierto, con la intención de hacer más placentera la experiencia musical.

Enrique Bunbury dejó sin voz a 30 mil personas en Guadalajara (Foto: Nación Imago.)

Nuestros mundos no obedecen a tus mapas fue el tema que abrió el menú sonoro, y que provocó que se alteraran los corazones al verlo arriba del escenario con sus lentes oscuros.

“Guadalajara, muchísimas gracias”, fueron las primeras palabras tras interpretar Despierta.

Como el mesías del rock and roll predicó con sus canciones, logró una noche en el que floreció el pasado y presente, para lograr una conexión que estaba en pausa entre Bunbury y sus fans.

“Una recomendación para los tiempos que vienen, los tiempos que nos tocan vivir y este cambio de tercio... ¡Apuesten por el rock and roll” — Bunbury

“Guadalajara, Jalisco; hermanos y hermanas tapatíos y tapatías que inmenso placer ver esta hermosura, verlos de nuevo, las caras y los brazos, de verdad no saben lo agradecido que estoy de reencontrarme con todos ustedes. Tenemos canciones nuevas, tenemos canciones de todas las épocas, los tiempos de Héroes del Silencio, Greta Garbo, esperando que disfruten del show esta noche”, compartió ante la gente.

Como todo un rockstar, el español dejó claro que los problemas con su voz quedaron atrás para hacer un recorrido por su carrera con 25 temas en el setlist.

“Muchas gracias, hace tan solo dos años no pensaba que volvíamos a encontrarnos aquí arriba del escenario. Ustedes cantan conmigo, yo cantando para ustedes. No tenemos que dar por sentadas las cosas, de verdad es un milagro que tengamos más de una oportunidad en la vida, y se me haya concedido esta segunda, tercera, cuarta o no sé cuántas oportunidades para continuar cantándole”, dijo.

Detalles visuales del concierto de Bunbury

