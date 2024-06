Emilio Osorio estrenó el sencillo “Pa’ Los Exes”, ¿indirecta a Karol Sevilla?

Emilio Osorio estrenó recientemente el tema “Pa’ Los Exes” e inmediatamente los usuarios empezaron a relacionarla con su exnovia Karol Sevilla, pero el joven cantante aseguró que no es así.

Fue durante una entrevista para el matutino “Venga la Alegría”, que el “Halcón” aseguró que su nuevo sencillo no está inspirado en la relación que mantuvo con su ex por más de un año.

“Yo tenía el corazón bien cuidado. Hasta que fueron tus besos que le metieron veneno. No me duele mucho pero casi me mata. Después de un tequila la mente relaja”, es lo que dice una de las estrofas de la canción “Pa’ Los Exes” de Emilio Osorio.

Emilio Osorio revela que la disquera le prohibía compartir detalles de su relación con Karol Sevilla

“La realidad es que no, porque la relación con Karol tuvo mucho protagonismo en otra parte, yo con Karol siempre fui una persona que daba mucho amor”, fue lo que dijo Emilio Osorio en “Venga la Alegría”.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para soltar algunos detalles de su noviazgo con Karol Sevilla, el cual no podía ser demasiado público por indicaciones de su disquera.

“Es muy fácil tener una relación pública cuando es real sin demeritar, ni mucho menos hablar mal de ella, ni nada. Yo tengo los dos polos y tengo un polo, donde yo no podía hablar de muchas cosas, obviamente por temas de disquera o tema tal, debía tener cuidado”, afirmó Emilio Osorio.

También acepta que el ser hijo de Niurka Marcos le ha traído algunos inconvenientes en sus relaciones, excepto con Leslie Gallardo, quien se lleva de maravillas con su mamá.