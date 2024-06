Cancelan a joven por robarle protagonismo a su novia el día de su graduación

La escuela es un espacio al que miles de padres mandan a sus hijos para que puedan obtener la mayor cantidad de conocimientos. Si bien las instituciones no lo son todo, muchos alumnos colocan sus esfuerzos para graduarse, pero ¿Qué podría arruinar este día tan esperado? En las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación de Sabela, una joven española que vivió un momento incómodo junto a su pareja.

En el video de apenas 12 segundos de duración se puede ver el momento en que la mujer pasaba por su reconocimiento, mas su pareja gritó: “Guapa, esa es mi novia”, pese a que los asistentes aplaudieron y gritaron, la joven involucrada colocó el siguiente mensaje en el video: “Pov: tu novio se roba el show de tu graduación”.

Además insertó una descripción con humor y enojo: “No se te pueda sacar de casa”. A pocas horas de compartir el suceso, los usuarios comenzaron a viralizar el hecho y ya suma más de 12 millones de reproducciones en el portal chino.

“Yo me hubiera enojado la verdad”, “la vida me trata como si yo hubiera parido a la Ángela Aguilar”, “Yo creo que eso no demuestra amor, muestra el que no sabe estar en ningún sitio hay momentos para cada cosa” o “Tengo miedo hacerlo y que mi novia se enoje” son algunos de los comentarios que tienen más interacciones.