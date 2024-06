Alana Lliteras es captada en Televisa buscando nuevas oportunidades de trabajo

Alana Lliteras fue abordada por los reporteros hace un par de días saliendo de las instalaciones de Televisa, en el que reveló que había hecho un casting para un proyecto del que todavía no puede decir nada.

En el video que compartió Eden Dorantes con la cuarta finalista de “La Casa de los Famosos 4″, ella dice que quiere tomarse un descanso de los realities, por lo que quiere probar suerte en la actuación.

“Me encantó ‘La casa de los famosos’, pero creo que necesito y quiero un descanso de los realities. Es algo que siempre he abrazado muchísimo. Me ha dado oportunidades y estoy agradecida por eso, pero terminé ya de estudiar la carrera de Artes Escénicas y la actuación también me gusta mucho entonces ahora estamos probando por estos lados”, aseguró Alana Lliteras.

Alana Lliteras quiere iniciar su carrera en la actuación

Alana Lliteras desmintió que volverá a participar en otro reality show con Guty Carrera, Bebeshita y Robbie Mora, como lo había insinuado Daniela Alexis en su perfil de Instagram hace días.

Así que como terminó de estudiar Artes Escénicas, quiere enfocarse principalmente en la actuación. Con respecto al tipo de producción al que hizo casting solo mencionó: “No puedo dar muchos detalles todavía, pero estamos probando un poquito la actuación”.

Asimismo, agregó: “Estoy abierta a todas las posibilidades a todas las propuestas. Siempre he dicho que estoy en un punto de mi carrera que me gusta estar retos constantes y probando ahora un poquito qué podrá pasar con la actuación”.

Para algunos les ha parecido extraño que Alana Lliteras haya ido a probar suerte en Televisa y no en TV Azteca donde empezó su carrera en la televisión gracias a “MasterChef Jr” o en Telemundo, ya que acaba de quedar como cuarta finalista en “La Casa de los Famosos 4″.