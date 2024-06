¿Cómo es la relación de Yuri y Cristian Castro?

Los escándalos amorosos de Cristian Castro, que un día está con Mariela Sánchez y al otro con Ingrid Wagner y repite el ciclo siempre que se antoja, repercuten siempre en su círculo cercano. Una que lo sufre es Yuri, la compañera de trabajo con la que más comparte desde hace unos cuatro meses.

La cantante mexicana, que este 2024 cumplió 60 años, está harta de que le pregunten sobre la vida personal de Cristian Castro. En una entrevista que dio a los medios de comunicación estalló y dijo que no le preguntaran más al respecto, porque ella no sabe nada de la situación personal del intérprete de “Azul”.

“Pregúntenle a él, yo no soy su llevadera. Como Cristian no da entrevistas me preguntan todo a mí, yo no duermo con él, ni me acuesto con él, ni como con él. Entonces yo prefiero ya no decir nada de él, pregúntenle a él”, dijo Yuri

La relación entre Yuri y Cristian Castro

El talento de Yuri y de Cristian Castro se puede disfrutan junto en un solo show. Los dos están desde febrero realizando una gira de conciertos llamada “Juntos en el escenario”.

Eso revela que entre los dos hay un respeto profesional. Sin embargo, aunque se la lleven bien eso no quiere decir que sean amigos íntimos. De hecho, Yuri contó que no comparte mucho con Cristian Castro.

“A él no le gusta convivir con sus compañeros, entonces no sé qué onda con su vida”, dijo la icónica cantante, según reseña TV y Novelas.