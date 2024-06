Expareja de Christian Téllez, integrante del Grupo Firme, revela que la dejó sin nada

Hace unas horas la exnovia de Christian Téllez, integrante del Grupo Firme, publicó un video para exponer que el bajista se aprovechó que estaba atravesando un momento vulnerable y difícil para arrebatarle los negocios que habían abierto juntos.

Se trata de Antonella Villa, quien ha sido pareja del músico desde hace un tiempo y, según lo que ha declarado, en los últimos meses han tenido tantos problemas que acabaron por separarlos y ahora él le quitó todo.

“Falleció mi hermana en noviembre. En menos de dos meses, perdí todo en mi vida. Mi familia, gracias a Dios, no, que son mis papás, mis otros hermanos. No sé si sepan, pero perdí las florerías. Las perdí porque hubo una separación. Se estaban peleando cosas materiales”, dijo la expareja de Christian Téllez.

Christian Téllez alejó a su exnovia de su familia

Antonella Villa detalló que su familia le advirtió de la clase de hombre que era Christian Téllez, no obstante, ella hizo caso omiso y se acabó alejando de ellos: “Yo, por querer salvar a una persona que ya estaba destruida, me destruí yo misma. Una persona no cambia, por más que tú lo ayudes. Lo único que va a cambiar son las estrategias para hacerte sentir peor. Te hacen sentir mal”.

Agregó que ella es una persona muy entregada, que se dedicó completamente al bajista del Grupo Firme mientras estuvieron juntos, hasta que finalmente: “descubrí tantas cosas que no eran. Todo lo que yo hacía era para esa persona. Dejé a mi familia. Dejé todo”.

Antonella Villa expresó que esta experiencia le ha enseñado a quiénes les importa de verdad, pues durante este duro proceso no la han dejado sola. Por su parte, ni Christian Téllez o algún otro integrante del Grupo Firme se han pronunciado con respecto a este escándalo.