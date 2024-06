En corto con Amaury Vergara: cine, Chivas, mundial y las redes sociales

Amaury Vergara es una figura que no pasa desapercibida al estar presente en algún evento público, así sucedió durante su asistencia a la clausura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) este sábado por la noche.

El empresario y presidente de Chivas considera al cine como una de sus grandes pasiones, “si, es una de mis pasiones cercanas al corazón, definitivamente. Yo le tengo mucho cariño a este festival. Yo crecí con este festival y para mí es muy importante. He visto cómo ha crecido, cómo se ha convertido en un evento importante para la ciudad, así como la FIL, así como el deporte y el futbol. Para mí es muy importante, no solamente asistir, porque hay que apoyar el festival. Me encanta ver lo que está sucediendo en el cine mexicano durante todo, digamos, de toda las ediciones y obviamente también me encanta apoyarlo”.

Amaury Vergara: cine, Chivas, mundial y las redes sociales

Recientemente, Amaury apoyó la cinta mexicana El Halcón, “lo hice de una manera muy ligera, por así decirlo. Ahora, estoy muy contento por mis amigos de Cobra Films que acaban de ganar, de hecho con Corina, recomiendo mucho Corina, es una película tapatía muy linda, muy divertida y estoy muy orgulloso de mis amigos, que muchos de ellos trabajaron en la película. Estoy apoyando otras dos producciones que van a estar seguramente en el festival del próximo año”.

“Las redes sociales son como baños públicos, donde la gente escribe cualquier tarugada y se quedan ahí de manera negativa, pegadas en la pared”. — Amaury Vergara

No descartó retomar su faceta como cineasta, “esperemos que sí. Ahorita estoy en stand by con proyectos de producciones que tengan que ver con Chivas, porque estamos muy concentrados en que el equipo esté muy bien deportivamente. Pero por supuesto, ya por ahí hay un par de proyectos en el tintero”, adelantó a Publimetro.

¿Qué dicen de Amaury Vergara que no sea verdad?

“El 99.9 % no es verdad (risas). ¿No sé? Soy una persona que no (...), muy hermético, entonces muy probablemente la mayoría de lo que se dice es mentira y además negativo, entonces qué te digo. Pero no es importante, porque luego en el uno a uno con la afición, cuando me ven en la calle o aquí, siempre me saludan con mucho cariño, echan porras, hay exigencias, pero siempre de manera educada. Las redes sociales son como baños públicos, donde la gente escribe cualquier tarugada y se quedan ahí de manera negativa, pegadas en la pared.

Amaury Vergara estuvo en la clausura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (Foto: Gabriela Acosta.)

Chivas y Mundial 2026

“Así es. Qué emoción. Qué te cuento. Bueno, el futbol siempre presión, si no, no sería futbol. Pero va a ser una gran temporada, el equipo está muy bien y se viene el mundial a la ciudad. Imagínense, festival de cine, la FIL, mundial, futbol... ¿Qué más queremos? Va a ser un año maravilloso el 2026 para Guadalajara.

“Ahorita estoy en stand by con proyectos de producciones que tengan que ver con Chivas, porque estamos muy concentrados en que el equipo esté muy bien deportivamente”. — Amaury Vergara

Al preguntarle si el estadio sufrirá alguna modificación Como sucede con el Azteca respondió, “nombre el Azteca y el Akron no se pueden comparar. El Akron es el estadio más bonito de toda Latinoamérica, el número 1 y de los más bonitos del mundo”.

PUBLIMETRO TV: