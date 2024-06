¿Quién para? Jóvenes se disfrazan para ver el estreno de Intensamente 2

Intensamente se convirtió, para muchas personas, en una de las mejores películas animadas de los últimos años. El tema que aborda la cinta hizo que muchos espectadores quedaran con ganas de ver otra cinta del mismo universo; mas no fue hasta después de 9 años que Riley volvió a la pantalla grande.

Pese a que muchos internautas compartieron imágenes y videos en los que se les ven en las salas de los cines esperando el estreno de Intensamente 2, un par de jóvenes se robaron la atención por disfrazarse de los personajes. Sí, al menos cinco amigos se dieron cita para acudir juntos a la proyección, pero tenían que ir con un toque de originalidad.

Furia, Tristeza, Temor, Alegría y Ansiedad fueron las figuras recreadas por las personas que se viralizaron en las redes sociales más utilizadas de todo el mundo.

¿De qué trata Intensamente 2?

“Intensamente 2, de Disney y Pixar, regresa a la mente de la recién creada adolescente Riley justo cuando la sede central está sufriendo una demolición repentina para dejar espacio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Furia, Miedo y Desagrado, que durante mucho tiempo han estado llevando a cabo una operación exitosa en todos los sentidos, no está segura de cómo sentirse cuando aparece Ansiedad. Y parece que no está sola”, se lee en la descripción oficial.

Intensamente 2 se estrenó en cines el pasado 14 de junio de 2024; es por eso que algunos sitios de internet se llenaron de material relacionado a la obra de Kelsey Mann.

Hasta el momento, el video suma más de un millón de reproducciones en X, red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Ríanse un rato, no memen, no todo en la vida es odio y estiércol en X”, “Los hombres y su necesidad de ponerse la diadema adelante de las orejas”, “Vergüenza y presupuesto es algo que no tienen, y se vale” o “Yo jalo ir así, quién se apunta”.