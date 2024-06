El idol de k-pop de 27 años de edad, Kim Woojin, sorprendió a sus CUBS como se le conoce a sus fans, al anunciar que estará de regreso en México este 2024 y ofrecerá un concierto y un fan meeting en la CDMX el próximo mes de septiembre.

Fue el pasado 22 de abril, cuando Kim Woojin estrenó su tercer mini álbum o EP titulado ‘I LIKE THE WAY’ el cual se compone de cinco temas en total, todo esto bajo la compañía y agencia de entretenimiento Kustomade, una subsidiaria de SM Entertainment.

Kim Woojin anuncia concierto y fan meeting en México

Fue por la mañana del lunes 17 de junio, cuando Kim Woojin por medio de sus redes sociales, dio a conocer que ofrecerá un concierto y un fan meeting en la Ciudad de México los días sábado 14 y domingo 15 de septiembre respectivamente, los cuales tomarán lugar en el Foro Indie Rocks!.

Kim Woojin anuncia concierto y fan meeting en México. / Foto: Kustomade

Fechas para el concierto y fan meeting de Kim Woojin en México

Sábado 14 de septiembre - Concierto (Foro Indie Rocks!) - 7 de la noche

Domingo 15 de septiembre - Fan meeting privado (Foro Indie Rocks!) - 4 de la tarde

Precios y tipos de boleto para el concierto y fan meeting de Kim Woojin en México

Precios para el concierto

VIP TICKET - $3,290 (más cargos por servicio) - Entrada anticipada, foto grupal (10 personas por foto), Hi touch con Kim Woojin y póster autografiado.

PREFERENTE - $2,290 (más cargos por servicio) - Hi touch con Kim Woojin.

GENERAL - $990 (más cargos por servicio)

Precios para el fan meeting

CUB SUPER VIP EXPERIENCE - $6,400 (más cargos por servicio) - Evento fan meeting privado

¿Cuándo comienza la preventa para el concierto y fan meeting de Kim Woojin en México?

Los boletos para el fan meeting podrán ser adquiridos mediante este link a partir del 21 de junio y en el caso del concierto, un día más tarde, desde el 22 de junio por medio de la red de Passline.