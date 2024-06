JEONGHAN y WONWOO, integrantes del grupo de k-pop SEVENTEEN, lanzaron su primer álbum de sencillos ‘THIS MAN’ junto con el video del sencillo principal “Last Night (Guitar by Juwon Park)”.

JEONGHAN y WONWOO de SEVENTEEN estrenan su primer álbum de sencillos ‘THIS MAN’. / Foto: PLEDIS Entertainment

Inspirándose en la leyenda urbana en la que personas de todo el mundo ven al mismo hombre en sus sueños, ‘THIS MAN’ reinterpreta esta historia en su propia narrativa original. A través de ‘THIS MAN’, JxW, la unidad que atrajo gran atención desde que se anunció por primera vez, introduce un nuevo género en la discografía de SEVENTEEN. Compuesto por tres temas, el álbum presenta música de diversos géneros, estimulando la imaginación y ofreciendo una narración que invita a diversas interpretaciones.

El sencillo principal “Last Night (Guitar by Juwon Park)” es una pista de tempo medio caracterizada por su atmósfera oscura y seductora, con sintetizadores dramáticos y melodías de guitarra acústica del renombrado guitarrista gitano de Corea del Sur, Juwon Park. Acompañado por la dulce y suave voz de JEONGHAN y los tonos bajos profundos y ásperos de WONWOO, “Last Night” cuenta la historia de dos hombres que atraviesan los sueños de las personas en busca de lo que desean.

