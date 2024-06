El colectivo japonés Millennium Parade anuncia concierto en México

El colectivo creativo Millennium Parade anuncia la gira WHO AND HOW 2024, impulsada por Crunchyroll. Comenzando en América del Norte, la gira multicontinental comienza el 2 de noviembre en la Ciudad de México, en el Lunario del Auditorio Nacional, para seguir con shows en Los Ángeles, Nueva York, Toronto, Berlín, París, Londres y los Países Bajos. La banda culminará con dos espectáculos en su ciudad natal en Tokio, Japón, en el Tokyo Garden Theater el 19 y 20 de diciembre.

Los boletos para la gira WHO AND HOW 2024 saldrán a la venta para el público en general el viernes 21 de junio a las 10 a.m. en https://millenniumparade.com/live/. A partir del 18 de junio, se lanzará una preventa especial de Crunchyroll a las 10 a.m. hora local hasta la medianoche del día 20 de junio; mientras que la Preventa Citibanamex comenzará el 20 de junio a las 10 a.m. hora local.

Ya conocidos por su distintivo espectáculo en vivo en Japón, Millennium Parade traerá nuevas experiencias en todo el mundo a través de una visión inmersiva única de la música, el arte y la narración.

Millennium Parade es un colectivo vibrante de una variedad de campos creativos que incluyen música, dirección de cine, efectos visuales, diseño e ilustración. Liderado por el productor y compositor afincado en Tokio, Daiki Tsuneta, que también dirige una de las bandas más grandes de Japón, King Gnu, el colectivo también incluye a los colaboradores más cercanos de Tsuneta, el director de arte Cota Mori y el director creativo Shu Sasaki.

Recientemente, Millennium Parade lanzó el aclamado y dinámico sencillo “GOLDENWEEK”, llevando aún más su espíritu inventivo por todo el mundo. Uproxx elogia su “estructura híbrida y poco convencional” explicando, “Apropiadamente, la hipnotizante composición sonora de la canción transporta a los oyentes a un paisaje onírico brumoso, un espacio aislado y seguro para las confesiones contundentes de Tsuneta”. El video musical oficial, dirigido por el visionario Shu Sasaki, con dirección de arte y diseño de Cota Mori, y codirección de Ryoji Yamada, lleva a los fanáticos a Kong Tong Tokyo, la versión imaginada y futurista de Millennium Parade de la capital de Japón, donde la creatividad no conoce límites.

La visión del grupo busca presentar los nuevos valores de Tokio al resto del mundo. Surgiendo en 2019 con el sencillo “Veil”, su innovadora fiesta de lanzamiento utilizó tecnología 3D y shows en vivo que se agotaron rápidamente. En 2020, su sencillo “Fly With Me” fue el tema principal de la animación japonesa Ghost In The Shell, que fue remezclada por el aclamado DJ y productor Steve Aoki. La destreza creativa de Tsuneta ha ayudado a Millennium Parade a trabajar con algunos de los nombres más importantes del J-pop, incluidos pesos pesados como Sheena Ringo y Chara.

Además, al grupo se le han presentado oportunidades únicas, como componer el tema principal de la aclamada película Belle de 2021 del director Mamoru Hosada, que se convirtió en una de las películas más taquilleras del año. Prepárate para embarcarte en un viaje electrizante con Millennium Parade, mientras allanan el camino para una nueva era de expresión creativa.