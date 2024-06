“Ángela Aguilar no está segura si está haciendo las cosas bien”: Maryfer Centeno analiza entrevista

Ángela Aguilar rompió el silencio y cedió una entrevista a Quien, en la que habló sobre el escándalo alrededor de su relación con Christian Nodal. Al analizar la exclusiva, Maryfer Centeno llegó a la conclusión de que la cantante carece de autenticidad en sus respuestas, y que no sabe si está haciendo las cosas bien.

En dicha entrevista, la hija de Pepe Aguilar negó haber contraído matrimonio con Christian Nodal: “No me cases todavía por favor”. De igual manera, se defendió de las críticas que ha recibido a raíz de su nueva relación: “No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes”.

La intérprete de “Qué Agonía” destacó que prefiere ser reconocida por su trayectoria musical y no por ser la novia de alguien: “Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya”.

Maryfer Centeno reacciona a la entrevista de Ángela Aguilar

La famosa grafóloga, Maryfer Centeno, analizó el lenguaje corporal de la artista en la entrevista, destacando la falta de autenticidad en sus respuestas: “Carece de autenticidad, claro que sí. No es la Ángela Aguilar que estamos acostumbrados a ver, alegre, contenta, con unos ojos que brillan de alegría; la vemos hasta con el ceño fruncido del enojo”.

“Es un lenguaje corporal absolutamente rígido, carece de autenticidad porque lo que está diciendo con palabras no concuerda con lo que están expresando sus gestos. Sus gestos parece que está haciendo una especie de reclamo, que está enojada, que está incómoda”, continuó explicando.

“Además con esa rigidez es porque no quería hablar, no quería decir eso”.

Ángela Aguilar se contradice en su discurso

Maryfer Centeno destacó su elección de palabras: “Me llama la atención la elección de palabras, ‘hacer las cosas bien’ y dice ‘ojalá sea este el caso’, por lo tanto parece que ella tampoco está segura que está haciendo las cosas bien”.

Para concluir, reiteró la falta de congruencia en su discurso: “¿Por qué me parece que carece de autenticidad? Pues por la falta de congruencia, porque se supone que está muy contenta. Pero donde sí es categórica es donde dice ‘no me casen’, lo cual a mí me deja muy claro que al menos al momento de esa entrevista no se había casado”.