Camilo relata cómo fue el traumático accidente que sufrió Evaluna con Índigo estando embarazada

Evaluna Montaner tiene siete meses de embarazo. Espera su segundo hijo con el cantante colombiano, Camilo. La pareja debería estar por el séptimo mes de gestación, por lo que ya se preparan para la llegada del bebé.

Los dos están en España y fueron a una entrevista en el programa El Hormiguero, con Pablo Motos, en el que hablaron de sus carreras profesiones y sobre el regalo que les ha dado la vida, de poder traer otra personita al mundo.

Sin embargo, en el medio de las anécdotas del día a día salió a relucir lo que fue un evento traumático para Camilo y para Evaluna. La actriz y cantante venezolana se cayó estando embarazada y con Índigo, su primogénito, en brazos.

Todos sabían del accidente, porque Camilo lo había contado. Pero en esta ocasión estaba Evaluna presente para certificar cada página de este delicado episodio.

“¿Eso cómo lo sabe todo el mundo, mi amor?, eso tú lo has compartido, porque fue más traumático para ti, que para mí”, dijo Evaluna Montaner, según la revista Quien.

“Fue horrible. Estaba tratando de dormir a Índigo, en una hamaca que son de estas sentaditas, tenía los pies estirados, tenía a Indi encima, ya yo con panza y se soltó la cuerda en ese piso de concreto, horrible. Índigo cayó encima de mí y de la pancita”, dijo Camilo en la entrevista.

“El que puso ese nudo, ¿saben quién fue no? Claro, uno dice, se cae mi esposa, a alguien hay que echarle la culpa, no amigo. Yo pedí unos nudos que eran especiales, que amarraban barcos y no habían llegado, entonces dije yo: ‘¿cómo no lo vamos a poder amarrar con otra cuerdita?’, lo amarré con otra cuerdita que no era para eso y se rompió”, añadió el colombiano.