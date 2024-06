Flor Rubio reacciona a desmentido de Ángela Aguilar; Maxine Woodside no fue a su programa

Flor Rubio reaccionó a la entrevista que Ángela Aguilar le dio a la revista Quién. La hija de Pepe Aguilar negó en dicha entrevista que se haya casado con Cristian Nodal así como que esté esperando un hijo de él.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor” respondió cantante a la pregunta sobre si es la esposa de Christian Nodal. Sin embargo algunos detalles delatarían a la cantante y dejarían ver que todavía tiene mucho que contar.

¡No hicieron las cosas bien!

Así lo consideró la periodista de espectáculos Flor Rubio quien en el programa “Venga la alegría” analizó la entrevista. “No calma todas las dudas que hay al respecto de la relación y ella misma en su entrevista dice -luego les expiamos bien-” comenzó diciendo Flor y dijo que dicha respuesta se interpreta como que le están pidiendo tiempo a la opinión pública para contar una historia.

Ricardo Casares secundó a su compañera diciendo que dicha entrevista llegó diez días tarde aunque reconoció que así es como se tienen que hacer las cosas y no a través de un video de tiktok o un tuit.

Sin embargo Flor Rubio le dijo que no hicieran las cosas del todo bien porque al haber pedido en la entrevista que les den chance y luego platican bien, permiten que se sigan haciendo las especulaciones.

¡Quedan muchas dudas!

La conductora dijo que si la boda entre Ángela y Christian es mentira “¿Por qué el maquillista le llama señora? ¿Por qué no se disculpa cuando emite un comunicado para decir que no lo estén buscando para una entrevista? ¿Qué hacían Ángela y Nodal afuera de una tienda de novias? ¿Por qué se realizó la sesión de maquillaje?”, fueron algunas de las preguntas que la periodista dejó en el aire.

Los conductores dijeron que el “denos chance” de Ángela Aguilar deja abierta la posibilidad a especulaciones: “A lo mejor no se casaron pero planean hacerlo; o a lo mejor no se casaron y fue una bendición. O a lo mejor es una portada que ahí viene”, finalizaron Flor y Ricardo.

“No me cases, no me embaraces”, Ángela Aguilar calla las especulaciones en torno a su relación con Christian Nodal, además habló del hate que ha recibido en redes sociales. 😱❤️✨📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/PvF6eoEMO4 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 18, 2024

Maxine Woodiside no asistió a su programa de radio

Por otro lado, la titular del programa “Todo para la mujer” no se presentó este martes 18 de junio en su programa de radio. Los colaboradores de dicha emisión dijeron que se había tomado el día, sin embargo continuaron emitiendo comentarios sobre la boda; la cual en Publimetro también nos enteramos que sí se realizó y contó con la bendición del Papa Francisco.