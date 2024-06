Karely Ruiz revela el dinero que ganó por aparecer en un video musical sin éxito

Karely Ruiz pasó por el podcast de @Dobleggusgri y contó varias anécdotas de su carrera profesional. Mientras hablaba con el creador de contenido, la modelo de OnlyFans reveló la enorme cantidad de dinero por actuar en un video musical, que cómo no tuvo éxito, el cantante comenzó a hablar mal de la regiomontana.

El video del que habla Karely es el del cantante Chuy López. Y la situación a la que se refiere, fue que el músico dijo en otro podcast que la modelo le cobró 300 mil pesos por aparecer en el video y en la charla hablaba sobre si había valido la pena contratar la imagen de Ruiz.

Los comentarios de Chuy fueron a mediados del 2023 y la modelo no había hecho muchos comentarios al respecto. Hasta que en el podcast, @Dobleggusgri le preguntó sobre el tema y la estrella de OnlyFans contestó sin rencor, pero poniendo las cosas claras tal y cómo sucedieron.

“Lo que tu querías o tu objetivo era que yo saliera en tu video. Si tu video no pegó no es mi problema. ¿Tienes que hablar de mi para que vayan a ver tu video? Entonces no es nadie la persona esa. ‘Le pagué 300 mil y no era lo que esperaba’: ¿Qué querías entonces, que me encuerara que me c* entre todos, pues no”, dijo Karely Ruiz.

“Hay un contrato en donde dice, la chava va y hace su video. Yo salí en el video, estuve como seis horas en el calor y ni me ofrecían ni una botella de agua, entonces por qué no dices las cosas como son”, añadió la modelo.