Stray Kids anuncian ‘ATE’, su nuevo comeback programado para el mes de julio

El miércoles 19 de junio (Horario de Corea del Sur), el grupo masculino de k-pop, Stray Kids, conformado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N, sorprendió a STAY como se le conoce a su fandom, al anunciar su próximo comeback, el cual tomará lugar el mes de julio.

Fue el pasado viernes 10 de mayo cuando Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N, de Stray Kids junto a Charlie Puth, estrenaron el sencillo o single ‘Lose My Breath’, el cual también vino vino acompañado de un video musical oficial.

Stray Kids anuncian ‘ATE’, su nuevo comeback programado para el mes de junio

Por otro lado, en noviembre de 2023, Stray Kids estrenó el álbum ‘ROCK-STAR’ y a casi ocho meses de dicho lanzamiento, la agrupación, por medio de un video publicado en redes sociales, dio a conocer que el próximo viernes 19 de julio, estarán de regreso con su nuevo material discográfico titulado ‘ATE’ del cual se desprende el single o sencillo “Chk Chk Boom”.

Stray Kids se embarcará en un tour mundial

Por otro lado, durante la Met Gala de este año, el diseñador Tommy Hilfiger, se adelantó al anuncio oficial de Stray Kids y reveló que Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N, se embarcarán en un tour mundial con el cual visitarán 40 ciudades en todo el mundo.

“Son superestrellas globales. Son una banda de k-pop de Corea y se estarán embarcando en una gira por 40 ciudades y llenan estadios con 80 mil personas y además tienen una gran base de fans en todo el mundo”, dijo Tommy Hilfiger a Vogue durante una entrevista en la Met Gala de 2024. Cabe destacar que hasta este momento, la compañía de entretenimiento JYP Entertainment, no ha dado a conocer el anuncio oficial.