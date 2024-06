TOMORROW X TOGETHER anuncian nuevo concierto de realidad virtual

Los íconos de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) están listos para cautivar a sus fans con su primera gira de conciertos en realidad virtual, HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT (en adelante: HYPERFOCUS).

Anunciado hoy en las redes oficiales de TOMORROW X TOGETHER, HYPERFOCUS llevará a la audiencia por un emocionante viaje musical. En un cine equipado con auriculares VR y un sistema de sonido de última generación, los narradores visuales del k-pop ofrecerán una experiencia inmersiva que permitirá a todos disfrutar de un asiento en primera fila, poniéndolos cara a cara con las impresionantes actuaciones TOMORROW X TOGETHER. El concierto de realidad virtual cuenta con un setlist extraordinario, incluyendo “Deja Vu” de minisode 3: TOMORROW y “Sugar Rush Ride” de The Name Chapter: TEMPTATION.

El cartel del concierto revelado con el anuncio muestra a los rompecorazones de la Generación Z vestidos de blanco, con un fondo de un desierto lleno de estrellas, proyectando una atmósfera de fantasía. Junto con el póster, el teaser generó emoción al revelar a los miembros en medio de un enorme haz de luz y mostrando un fragmento de la presentación de “Deja Vu”.

La banda líder de la Generación Z mostró anticipación por su primera gira de conciertos de realidad virtual en cines. El quinteto dijo, “Hemos estado pensando en cómo acercarnos a nuestros fans, y este concierto de realidad virtual es una oportunidad para hacerlo. Esperamos que esta experiencia sea un recuerdo preciado para nuestros fans, tal como lo fue para nosotros ser parte de ello”.

AmazeVR, pionero en el campo de las plataformas de conciertos de realidad virtual, dice, “Estamos encantados de trabajar con los artistas globales TOMORROW X TOGETHER en este proyecto. Con nuestra tecnología y experiencia en narración visual, hemos creado un concierto dinámico de realidad virtual que combina la explosiva actuación en vivo del grupo con el poder inmersivo de la realidad virtual”.

La gira de conciertos de realidad virtual en cines comenzará en Los Ángeles el 8 de agosto y se extenderá por 5 ciudades: Los Ángeles del 8 al 21 de agosto, Buena Park del 23 de agosto al 1 de septiembre, Houston del 5 al 22 de septiembre, Chicago del 26 de septiembre al 13 de octubre, y Nueva York del 17 de octubre al 10 de noviembre. Encuentra más información sobre HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT en www.txt-vrconcert.com.

TOMORROW X TOGETHER anuncian nuevo concierto de realidad virtual. / Foto: AmazeVR