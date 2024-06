Laura Bozzo avienta zarpazo a Nodal: “No traigan hijos al mundo si no están seguros de una relación”

Laura Bozzo envío un mensaje a Christian Nodal luego de la polémica de las ultimas semanas. El programa “Venga la alegría” le pidió su opinión acerca de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar la cual ha recibido críticas en las redes sociales porque él se separó de la mamá de su hija.

La noche de ayer Ángela Aguilar dio una entrevista exclusiva a la revista “Quién” en la que le pidió al público que les den chance de vivir su relación y señaló que únicamente tiene 20 años por lo que les pidió que recordaran cuando tuvieron 20 años de edad.

Ahora una nueva visión se suma a esta historia y se trata nada más y nada menos que de la polémica conductora Laura Bozzo quien abandonó el reality “Masterchef Celebrity” el pasado domingo.

“Tú puedes cambiar de mujeres como de calzones”

Laura Bozzo comenzó la entrevista enviándole un mensaje a Nodal a través de las cámaras del matutino de TV Azteca: “Nodal me dirijo a ti, yo te digo una cosa mi querido Nodal; tú puedes cambiar de mujeres como de calzones eso no me interesa; pero sí traer hijos al mundo,” comenzó Laura su reproche.

Y continuó: “Uno no trae hijos al mundo si no está seguro de una relación; no traigan hijos al mundo si no están seguros de una relación”, reviró.

¡No se vale!

En opinión de la conductora no solo se trata de dar dinero a los hijos (para mantenerlos) sino que existen cosas más importantes como convivir con el padre, compartir, que te muestre la vida. “Esas criaturas que nacen sin papá eso no se vale”, dijo la conductora.

Ángela y Cazzu no le interesan

Por último Laura dijo que no le interesa fijar una postura respecto a Ángela Aguilar y Cazzu porque lo más importante son los hijos:

“Ángela y Cazzu no me interesan, me interesa la criatura y si Ángela empezó esta relación estando con Cazzu me parece fatal; en todo caso (quedará) en su concienca”, finalizó.