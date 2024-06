Lucía Méndez explota al ser cuestionada por su pelea con Dulce

Lucía Méndez y Dulce fueron amigas durante varios años, hasta que les tocó trabajar juntas en “Siempre Reinas”, donde acabaron peleadas y han tenido varios dimes y diretes a través de la prensa.

De hecho, Dulce expresó que su examiga era una reptiliana por la forma en cómo siempre parece estar sacando la lengua para humedecerse los labios, además reveló que estaba cansada de recibir sus insultos.

Lucía Méndez negó que hubiera insultado a su colega y cuando le volvieron a preguntar sobre su conflicto con ella, le exigió a la prensa cambiar de tema o terminaban la conferencia.

Lucía Méndez asegura que muchas se pelean con ella por publicidad

Tras culminar la primera temporada de su obra “Vedette”, Lucía Méndez habló con la prensa un rato y cuando le preguntaron por su conflicto con Dulce, exigió que no le volvieran a preguntar por otras personas.

“A mí no me interesa definitivamente lo que digan, personas que quizás… lo mío… mi trabajo trasciende mi amor, tan es así que ‘Diana Salazar’ le están haciendo un remake, que hoy por hoy sigue siendo único”, señaló la actriz y cantante.

Y añadió: “Mi trabajo trasciende, mi trabajo es internacional. Nada menos voy a estar en el Drag Race México por RuPaul, que personalmente me invitó, voy a ser jurado y yo no tengo necesidad de estar hablando de nadie. Cambiemos de tema… cambiemos de tema, yo no quiero estar hablando de esto mi reina, porque si no corto la conferencia”.

Para Lucía Méndez hay muchas personas sedientas de publicidad, que buscan cualquier excusa para que hablen de ellas ya que sus carreras no son trascendentales y usó de ejemplo la controversia por la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, en la que todo el mundo quiere dar una opinión para generar publicidad.

La primera actriz no tiene nada qué opinar sobre la nueva pareja porque es algo muy personal de ellos y solo quería poner la situación de ejemplo.