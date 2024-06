Así fue el accidente que hizo que Laura Bozzo explotara contra Ferka y terminara renunciando a Masterchef Celebrity

La salida de Laura Bozzo de Masterchef Celebrity México fue tan repentina como sorpresiva. Aunque llevaba varios conflictos dentro del reality, eso es algo que acostumbra hacer la presentadora peruana en todos los programa en los que ingresa. Sin embargo, en la más reciente emisión del show, la del domingo 16 de junio, un accidente fue la gota que derramó el vaso para ella.

Tal y como les contamos en una reseña de esta tarde, Laura Bozzo se quemó la mano mientras hacía un reto para el equipo azul junto a Ferka y Ernesto Cázares. Pero justo en el principio de la prueba, la presentadora peruana dijo que puso una cebolla en la plancha y fue allí en donde pegó la piel contra el metal ardiendo.

Pero durante la prueba Ferka y Ernesto ponen en duda que en realidad se haya quemado, y no dudaron en decir frente a las cámaras que Laura Bozzo no sabe jugar en equipo. Aquí les dejamos el video para que sean ustedes los encargados de juzgar si en realidad la presentadora se quemó la mano.

Laura Bozzo estalla contra todos

Después de este episodio, Laura Bozzo explotó contra sus compañeros y se fue de Masterchef Celebrity.

“Yo quisiera decir que estoy con un estrés muy fuerte, la mano me late permanentemente. Yo ya no puedo tolerar esta situación de dolor que tengo, de energías negativas, de frustración constante y por eso he decidido... Darles las gracias a todos mis chefs (...) Se va uno de los demonios”, dijo Laura Bozzo.

Intentaron convencerla, pero no dio su brazo a torcer. De hecho, cuando llegaron a despedirse no dejó ni siquiera que se acercaran a ella.