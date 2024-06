Danna Paola no vende boletos en Madrid; a 3 días del concierto aún queda la mitad

Danna Paola no vende boletos en Madrid

¿Danna Paola está sufriendo para vender los boletos para su presentación en Madrid? A tan solo tres días de que se presente en el Real Jardín Botánico de la Alfonso XIII de la Universidad Complutense en Madrid, España la cantante lleva apenas vendido la mitad del aforo, hemos podido verificar a través del sitio donde se encuentran a la venta los boletos para dicho concierto.

El costo de la entradas para ver a la actriz quien se hizo popular en España por su papel de la villana “Lucrecia” en la serie Élite de Netflix va desde los 35 euros (el más barato) hasta 150 euros más cargos, el más caro.

De acuerdo con el sitio ballesterockmusic.com dicho recinto tiene espacio para 2 mil 500 personas.

¡Le faltan por vender más de 1000 boletos!

Al ingresar al sitio nochesdelbotanico.com se pueden ver los lugares disponibles para el concierto y a simple vista da la percepción de que se encuentran disponibles más del 50% de los boletos.

En la zona de “Pista” donde no se especifica si el concierto será visto de pie se ofrecen entradas en 35 eruros (693 pesos), más cargos. Esta es la única sección del lugar que no permite contabilizar los boletos que se han vendido debido a que se trata de una zona “general”, es decir que los lugares no se encuentran numerados.

La siguiente zona para el concierto es en las “Gradas” “3″, “4″, “5″ y “6″ los cuales tienen un costo de 45 euros (891 pesos) más cargos. En dichas secciones pudimos comprobar que se encuentran sin vender más de 700 boletos.

Para las sección de “Gradas 1″ y “Gradas 2″ las cuales tiene un costo de 50 euros (989 pesos) aún quedan por venderse 200 boletos.

La siguiente sección del lugar es en “Grada Preferente” la cual tiene un costo de 60 euros (1187 pesos) más cargos. En dicha sección aún quedan 62 boletos.

La zona más cara del concierto “Palco” tiene un costo de 150 euros (3 mil pesos) más cargos. En dicha sección hay 14 espacios disponibles.

A 72 horas de que se realice el evento, a Danna le faltan por vender 1000 boletos para el concierto, más los lugares que se encuentren libres en la pista (los más baratos del concierto).

¿Logrará la cantante agotar el lugar el día del concierto?

Estuvo en Sevilla

El pasado 15 de junio, Danna estuvo en “Icónica Fest” de Sevilla del que circulan algunos cuantos videos.

En dichas imágenes se pueden apreciar el poco aforo que hubo en el lugar.