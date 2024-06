Escorpión Dorado: “no me escudo en el personaje para hacer cosas que no crea correctas”

Alex Montiel es el rostro detrás de la máscara del Escorpión Dorado. El youtuber mexicano está al pendiente de todo lo que hace y dice el popular personaje, pero en ocasiones tiene que hablar con él para controlar sus impulsos.

Montiel tiene claro la línea que no puede pasar el Escorpión Dorado, “el hecho de yo interpretar a un personaje que pareciera siempre estar en descontrol o ser un torbellino, al final siempre está controlado por lo que yo soy todo el tiempo. Estoy consciente de que no solamente estoy interpretando a un personaje, sino además tomo responsabilidad de lo que digo, no me escudo a través de un personaje para hacer cosas que no crea que sean correctas”.

Escorpión Dorado revela qué linea nunca pasará en su comedia. (J ANTONIO FLORES)

“Más allá del sarcasmo, el doble sentido, de la ironía y del aprender a reírnos de nosotros mismos, pues también hay límites”. — Alex Montiel

Alex Montiel agregó, “nunca paso (...), jamás dentro de esta cuestión de llevarse con el público, nunca voy a burlarme de un niño; inclusive, nunca usar un vocabulario más subido de todo delante de un menor de edad, porque yo sé que de repente pueden ver esta figura de un luchador o superhéroe y se les hace atractivo acercarse e interactuar, peo nunca les faltaré el respeto a ellos. Todo es para sus papás y los mayores de edad, ahí hago todo el desmadre”.

En una parte de la entrevista con Publimetro, el Escorpión Dorado se unió a la conversación para aclarar que hay algunos rumores falsos, “no es verdad todos los hijos que me imputan, la verdad, a lo mejor si son míos, pero son souvenirs o recuerditos que yo dejo con mucho gusto y tanta humildad. Me reproduzco a través de las siguientes generaciones para que mi legado se conserve siempre (risas)”.

Alex Montiel, es un creador digital y youtuber mexicano, que antes antes de incursionar en las plataformas, trabajó en la producción de programas como Planeta Tres, de Televisa y Famosos en Jaque de TV Azteca.

“Desde hace un rato estoy haciendo todo tipo de contenidos en diferentes plataformas. Comencé en televisión, ya hace un rato en Televisa, luego TV Azteca. Después se crearon las redes y los contenidos digitales, ahí es donde me he arraigado más, pero siempre he podido hacer unos guiños y colaboraciones en plataformas de streaming y televisión abierta. Ahora con El Círculo del 1% con este programa, un game show como tal, ha sido una aventura muy padre el poder construirlo desde bajo y ya verlo al aire”, explicó.

Al comunicador le gusta tomar riesgos en los proyectos, “tengo todo menos miedo, entonces siempre trato de enfrentar esos retos, sobre todo esos retos que yo crea que son divertidos, que le aporten a mi carrera y que yo pueda aportarle. Cuando es algo que no produzco o algo que yo no hice, lo que tengo en mi consciencia -siempre- es una especie de sociedad para crear magia”.

El youtuber tiene su canal Peluche en el estuche con entrevistas a distintas personalidades de interés público, desde celebridades, influencers hasta políticos.

“La gente está atenta a los contenidos con mi canal de cine, Al volante y estrenaremos un par de proyectos en otras plataformas”, adelantó Alex Montiel.

Escorpión Dorado revela qué linea nunca pasará en su comedia. (J ANTONIO FLORES)

Irreverencia en TV

Escorpión Dorado se estrenó como host de El Círculo del 1%, algo que le generó una nueva aventura.

“Eso habla de la apertura y cómo cambian lo medios de comunicación. Nunca hubiera pensado o imaginado al Escorpión Dorado como anfitrión en un programa de concursos y que pudiera interactuar con la gente a nivel de lo que hace hoy en día. Además, que pudiera interactuar con los famosos a nivel que me permiten hacerlo y mucho menos que pudiera estar en un medio tradicional. Vamos a apostarle a este estilo más irreverente, menos formal y más fuera de lo común, habla de cómo la televisión está apostando por diferentes formas de llegar a los hogares”, compartió.

A detalle

52 programas son parte El Círculo del 1% que se transmite los domingos a las 18:00 horas por Azteca Uno.

que se transmite los domingos a las 18:00 horas por Azteca Uno. 43 años tiene Alex Montiel, el Escorpión Dorado.

Estreno. El Escorpión Dorado, el “dios del interneis y muy pronto de los medios”, se convierte en el host del game show, El Círculo del 1%.

Humor. El creador de contenidos confesó que nunca se escuda a través del personaje y su regla es no burlarse de los niños

PUBLIMETRO TV: