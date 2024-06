¿Es por sus adicciones? Kimberly de ‘Las Perdidas’ revela por qué no estará en “La Casa de los Famosos México”

Kimberly La Más Preciosa, integrante del grupo de influencers reconocidas como ‘Las Perdidas’ fue sometida a una cirugía de emergencia para remover 8 piedras de su vesícula. Con motivo de conocer su estado de salud, la creadora de contenido tuvo una aparición en “Sale el Sol”, donde también reveló si sus adicciones son la razón por la que no estará en “La Casa de los Famosos México”.

Wendy Guevara fue la ganadora de la primera edición del reality show “La Casa de los Famosos México”, por lo que ahora que se han comenzado a anunciar los participantes de la próxima temporada del programa, surgieron especulaciones alrededor de otra miembro de ‘Las Perdidas’, es decir, Kimberly La Más Preciosa, quien presuntamente iba a participar, sin embargo, habría sido descartada por sus problemas de adicción.

Kimberly La Más Preciosa habla de sus adicciones

Durante la emisión más reciente de “Sale el Sol”, la conductora Joanna Vega-Biestro abrió la incógnita: “Oye Kimberly, ¿Qué pasó? Porque tú eras uno de los nombres que más sonaban, muchos te confirmaron que ibas a entrar a este reality (La Casa de los Famosos México) y pues al final no pasó. Hubo muchos rumores alrededor, que incluso hablaban que no podían ingresarte a la casa por temas de adicciones. ¿Tú qué dices al respecto?”

La creadora de contenido respondió asegurando que se retiró de los vicios: “El que lo hace, lo hace donde quiera y pues yo me he retirado de los vicios; también eso por parte de mi operación que salí muy bien. Pero pues eso como que no tiene nada que ver. Tú vas a dar otro tipo de vida allá adentro, de tu persona, a divertirte , a disfrutar, porque es un juego, es un reality. Pero bueno, al final la gente nada más habla por hablar”.

De la misma manera, recordó que tiene un proyecto en puerta: “En julio empiezo otro proyecto, que como ya todos sabemos voy a estar en Perfume de Gardenias y ahí vamos a estar echándole ganas”.