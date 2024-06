Filtran video de Ángela Aguilar mientras le hacían el mismo tatuaje que Belinda se hizo por Christian Nodal

Ángela Aguilar confirmó en una entrevista con la revista Quién que se hizo un tatuaje de las letras C y N, siglas para referirse a su nuevo amor: Christian Nodal.

El tatuaje llega siete días después de que confirmó que ambos tenían una relación, situación que revela que las cosas van más rápido de lo normal o que llevan más tiempo de lo que informaron en las redes sociales y en entrevistas con otros medios de comunicación.

Sin embargo, Ángela Aguilar no está dispuesta a realizar ningún tipo de aclaración de su nueva relación, más que decir que se siente feliz y enamorada en esta nueva etapa de su vida.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, dijo la hija de Pepe Aguilar a la revista Quién.

A través de la cuenta del tatuador de Ángela Aguilar, Alessandro Capozzi Oficial, se publicó el video de la cantante mexicana mientras se tatuaba las letras C y N en referencia a su novio.

Mientras que Ángela se puso las iniciales de su novio en la mano izquierda, Belinda había hecho lo mismo cuando era novia de Nodal, pero en su tobillo. Según reseña El Heraldo, la ex de Nodal se puso también la C y la N dentro de un corazón que ya tenía en la zona antes mencionada.