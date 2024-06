¿La agredió físicamente? Briggitte Bozzo revela detalles de su relación con Conrado Villagra

La influencer revela si su ex la agredió físicamente o no

Briggitte Bozzo es la segunda persona confirmada para el reality show “La casa de los Famosos México 2”. Con motivo de su participación en el programa, la influencer cedió una entrevista a TVNotas, en la que además de mencionar cómo se está preparando para ingresar a la casa, también reveló detalles sobre su relación con Conrado Villagra y si fue maltratada físicamente por él o no.

La creadora de contenido de 22 años aseguró que no le gustan los conflictos, pero tampoco le gusta que la molesten: “Soy una persona que no le gusta tomarse nada personal, pero si me pican mucho puede haber conflictos y exploto. Me han dicho que lloro mucho porque saco mis sentimientos llorando. Pero voy mucho más fuerte. Soy Leo. Me gusta llamar la atención.”

¿Cómo fue su relación con Conrado Villagra?

Briggitte Bozzo comenzó su carrera en la televisión, participando en diversas producciones; sin embargo, su punto máximo de fama lo alcanzó al comenzar a subir videos a redes sociales acompañada de su novio, Conrado Villagra.

Desafortunadamente, la pareja decidió finalizar su relación debido a una supuesta infidelidad por parte de la venezolana, quien fue sorprendida por Conrado mientras besaba a una de sus seguidoras.

Ahora, en una entrevista con TVNotas, la influencer reveló detalles de su relación con el modelo argentino: “Terminamos hace poco más de un año. Las cosas no salieron muy bien. En algún punto hablaré de ello. Él contó algunas cosas personales. Lo que dijo fue una difamación. Se aprovechó de la situación. Él tenía una carrera anterior y quiso hacerme quedar mal porque él ya no estaba bien. No le quise dar seguimiento. Aún no me siento preparada para hablarlo”.

¿Conrado Villagra llegó a agredirla físicamente?

Los reporteros del medio preguntaron a Briggitte si Conrado la llegó a agredir físicamente, a lo que la actriz respondió con una negativa, sin embargo admitió que psicológicamente sí la maltrató.

De la misma manera, explicó que ya hay alguien más intentando conquistarla: “Después de que te hacen daño, quieres saber lo que sigue en tu vida y hacer las cosas excelente. Salgo con alguien y veremos qué pasa. Entro al programa como soltera, pero no disponible”.