¿Andrea Escalona y Tania Rincón se pelearon? Productora pide encontrar a quien filtra información de “Hoy”

La productora del programa “Hoy”, Andrea Rodríguez aclaró los rumores acerca de una supuesta pelea entre Andrea Escalona y Tania Rincón. También aprovechó los micrófonos de los reporteros para solicitar la búsqueda de la persona que filtra información de los conductores del matutino.

Han surgido especulaciones respecto a diversos conflictos entre los conductores del programa “Hoy”, incluso, fuentes aseguraron que la pelea entre Andrea Escalona y Galilea Montijo escaló hasta los golpes. De la misma manera, la sobrina de Andrea Rodríguez, presuntamente se vio involucrada en un pleito con Tania Rincón, el cual señaló la productora, nunca sucedió.

Andrea Rodríguez sobre el conflicto de Andrea Escalona y Tania Rincón

Andrea Rodríguez asistió al evento en el que Mía Rubín presentó su más reciente álbum. Fue ahí donde los reporteros la abordaron y la cuestionaron respecto a la supuesta pelea de su sobrina con Tania rincón, información que desmintió:

“Me escribió Tania, me escribió alguien más y me escribió Andreíta y no bueno, ya parece que nos la pasamos peleando en este foro. Nos llevamos muy bien, cero, se los juro que Andreíta y Tania no han tenido ningún encontronazo de ninguna manera, ni chiquito ni nada. Nos llevamos muy bien”.

Asimismo, la productora aprovechó la oportunidad para solicitar información de la persona que está filtrando todo lo que sucede dentro del foro de “Hoy”: “Lo seguimos investigando, si alguien tiene información les pido de favor que ahí me pueden mandar, ahí estamos en el ‘Chacaleo’ pues un mensajito me pueden mandar”.

Para concluir, aseguró que los rumores no son parte de una estrategia para aumentar la audiencia del matutino: “¿Tú crees que nosotros necesitamos alguna estrategia? La verdad tenemos mucho tiempo, la revista número uno desde hace mucho tiempo (...) A mí no me gusta la estrategia de que hablen mal de nosotros”.