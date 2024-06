Corona Capital 2024: Revelan precios oficiales de los abonos

El Corona Capital anunció su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez con una nueva edición este 2024, la cual se llevará a cabo el próximo 15, 16 y 17 de noviembre. A pocos meses de la celebración de la siguiente entrega, las redes sociales del festival revelaron el cartel oficial que contiene a todos los artistas que serán parte.

Los festivales musicales se han convertido en uno de los eventos más populares en México, ya que año con año suelen mejorar, y el Corona Capital no será la excepción, tomando en cuenta los artistas que se sumarán a la edición del 2024.

Fue este 20 de junio que se dio a conocer el cartel oficial de la nueva edición del Corona Capital 2024, entre los artistas y agrupaciones que más han generado emoción se encuentran Shawn Mendes, Green Day, Melanie Martinez, New Order, Toto, Paul McCartney, Empire of the Sun, entre otros.

Precios del Corona Capital 2024

Al respecto de los detalles, se dieron a conocer las fechas en las que se llevarán a cabo las ventas anticipadas y la venta al público en general; además de los costos que tendrán los abonos por fases, tomando en cuenta los cargos por servicio.

Abono General

FASE 1: 5 mil 475 pesos mexicanos

FASE 2: 6 mil 413 pesos mexicanos

FASE 3: 7 mil 472 pesos mexicanos

FASE 4: 8 mil 784 pesos mexicanos

Abono Comfort Pass

FASE 1: 8 mil 99 pesos mexicanos

FASE 2: 9 mil 491 pesos mexicanos

FASE 3: 10 mil 908 pesos mexicanos

Abono Citibanamez VIP

FASE 1: 10 mil 703 pesos mexicanos

Corona Capital 2024 (Cortesía OCESA)

Fechas de ventas anticipadas y venta general