Espinoza Paz fue víctima de bullying, hasta un lápiz le llegaron a clavar

Espinoza Paz es uno de los cantantes más queridos en México, sin embargo, antes de volverse famoso no era muy querido en su pueblo, llamado Campo General, en Sinaloa.

De acuerdo con una vieja entrevista que se ha vuelto viral en TikTok en días recientes, las personas del pueblo del cantante lo consideraban un loco por sus deseos de triunfar en la música.

Por ese motivo, Espinoza Paz era maltratado en la escuela y hasta en su hogar, ya que, si les decía a sus papás que lo bulleaban, lo más probable era que le pegaran por dejarse maltratar de otros.

A Espinoza Paz le clavaron un lápiz en la espalda cuando estaba la escuela

“Nadie me pelaba, todo mundo me ignoraba, cuando yo llegaba a una bolita en la esquina, todo mundo se iba, el apestado, llegaba yo con mi guitarra y todo mundo se iba y yo me sentía tan triste, no sé por qué, en la escuela todo mundo me pegaba, una vez me clavaron un lápiz en la espalda”, relató Espinoza Paz.

Y añadió: “Como llegaba a la casa y mi mamá me jalaba las orejas y mi papá también porque eran muy rectos, también yo decía: ‘Para qué les digo (que me molestan), me van a pegar otra vez’”.

Todo el bullying hizo que Espinoza Paz les tuviera miedo a muchas cosas durante demasiado tiempo. Pero la música lo salvó y cuando logró entrar a una banda, empezó a sentirse seguro y esto lo confesó con lágrimas en los ojos.

También recordó que cuando le dieron el saco de la banda Clave Azul, pasó por la escuela donde fue bulleado y no contuvo la emoción, porque a pesar de todo, logró cumplir su sueño y convertirse en ese alguien que todos le dijeron que no sería.