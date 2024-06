Luis R Conriquez sufre accidente en su cuatrimoto y así reaccionaron sus fans en redes sociales

Luis R Conriquez protagonizó un incidente al perder el control de su cuatrimoto en una curva, lo que resultó en una caída impactante.

Aunque el video del accidente, que se compartió en stories, preocupó a sus seguidores, Conriquez aseguró posteriormente que se encontraba fuera de peligro y pudo continuar con sus actividades.

El accidente de Luis no solo generó preocupación entre sus seguidores, sino que también desató una ola de memes y comentarios humorísticos en las redes sociales.

Muchos usuarios ironizaron sobre el incidente, sugiriendo que podría ser un “karma” relacionado con las controversias recientes en la vida personal del cantante.

La vida amorosa de Conriquez ha sido tema recurrente en las redes, especialmente después de rumores sobre un posible embarazo de su nueva pareja. Esto ha complicado su relación con su exesposa y madre de sus hijos, generando opiniones divididas entre sus seguidores.

Frente a las críticas y comentarios, Luis ha defendido sus decisiones personales, enfatizando que siempre prioriza el bienestar de sus hijos. Ante los eventos recientes, el cantante ha reafirmado su compromiso con su familia y su carrera musical.

Respuesta a críticas

Ante una gran oleada de mensajes negativos a raíz de sus polémicas actuales, el cantante escribió, bajo una foto donde se le puede ver con su nueva pareja, lo siguiente:

‘’Miro los comentarios de la gente parece que no piensan alv , nomas se tiran a matar a poner algo sarra si yo estoy con Ivette plebes es x que la quiero, si me quiere o no me quiere chingome yo es mi vida y si estoy bien con Karen es x los niños y siempre va ser la mamá de mis hijos paqe sepan y se callen ya aquí ya no hay nada que decir le meten mucho chokomilk la neta váyanse aser tortillas atiendan a su marido limpien su casa que se yo pónganse a estudiar , tan tan’'

Reacción del público en redes sociales