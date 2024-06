Productora de ‘Hoy’ pide ayuda para encontrar a la persona que filtra información

Andrea Rodríguez, productora del programa “Hoy”, negó que dos de sus conductoras se hubieran peleado como se llegó a decir en los diferentes medios hace poco y le gustaría saber quién de su equipo es el que está filtrando esa clase de información a la prensa.

Hace semanas se llegó a saber que Andrea Escalona y Galilea Montijo tuvieron una fuerte pelea, hasta se dejaron de seguir en Instagram. Después se supo que la sobrina de la productora se volvió a pelear con otra compañera: Tania Rincón.

En algunos medios se hizo eco la noticia de que a lo mejor estas supuestas peleas eran una nueva forma de publicidad para el programa, porque después de que esa información se compartieran, subieron mucho de rating.

Andrea Rodríguez, productora de “Hoy”, afirma que las peleas no son un truco publicitario

Andrea Rodríguez asistió a la presentación del nuevo álbum de Mía Rubín, por lo que la prensa aprovechó para preguntarle sobre la supuesta pelea entre su sobrina Andrea Escalona y Tania Rincón.

“Me escribió Tania, me escribió alguien más y me escribió Andreíta y no bueno, ya parece que nos la pasamos peleando en este foro, nos llevamos muy bien, cero, se los juro que Andreíta y Tania no han tenido ningún encontronazo de ninguna manera, ni chiquito ni nada, nos llevamos muy bien”, afirmó la productora.

Andrea Rodríguez aceptó que sí han llegado diferencias en algunos momentos y era normal debido a la convivencia diaria. Sin embargo, pidió ayuda para dar con el informante.

“Lo seguimos investigando, si alguien tiene información les pido de favor, que ahí me pueden mandar, ahí estamos en el ‘Chacaleo’ pues un mensajito me pueden mandar”, pidió la productora del programa “Hoy”.

Asimismo, Andrea Rodríguez aprovechó la oportunidad para desmentir que las peleas sean un truco publicitario para subir el rating, pues desde hace mucho son el matutino más visto en México, por ende, no les hace falta recurrir a esas estrategias.