¿Habrá reconciliación? Daniel Bisogno habla de su amistad con Raquel Bigorra

Daniel Bisogno atravesó por varias complicaciones médicas en los últimos meses, no obstante, recientemente ha retomado sus compromisos laborales al asistir a diversos eventos públicos, como fue el caso del estreno de la obra ‘Aventurera’, en donde habló de algunos temas polémicos de su vida privada.

Daniel Bisogno y Raquel Bigorra mantenían una estrecha amistad, pero repentinamente se fracturó por fuertes rumores en contra de la conductora, por lo cual desde ese momento decidieron distanciarse; sin embargo, ante la reciente crisis de salud del presentador, Bigorra envió sus buenos deseos y Bisogno respondió.

Daniel Bisogno (Foto: TV Azteca: Ventaneando)

Daniel Bisogno habla de su amistad con Raquel Bigorra

Previo a la presentación de la obra de teatro, ‘El Muñeco’ fue interceptado por algunos reporteros para hablar de diversas situaciones, especialmente sobre las declaraciones de Raquel Bigorra, agradeciendo los buenos deseos y señalando que le regresa esas mismas bendiciones.

“Lo mismo, de regreso para allá, las mismas bendiciones, todo lo que ella me envió de bendiciones, se lo regresó con mucho cariño, y que haga con las bendiciones lo que quiera”, dijo.

Pese a que el conductor de ‘Ventaneando’ habló brevemente de Raquel Bigorra, todo parece indicar que la relación amistosa entre los presentadores de televisión se encuentra fragmentada, por lo cual no piensan retomarla para arreglar las cosas.

Así fue la reacción de Raquel Bigorra al delicado estado de Daniel Bisogno

Pese a que la actriz y el presentador terminaron su relación amistosa desde hace años por conflictos personales, Bigorra aprovechó un encuentro con los medios para hablar del estado actual de Bisogno, además de enviar sus buenos deseos para que logre estabilizarse.

“Ya le perdí la pista. Me entero más por ustedes que por otra cosa. Le deseo que ojalá que su salud mejore y que salga adelante, porque tiene una familia, una hija chiquita. Cuando oigo, siempre le digo a mi esposo: ojalá salga adelante. Pero no tengo información de su estado de salud, porque no tengo contacto”, comentó la celebridad cubana.

La exconcursante de La Casa de los Famosos México aseguró que no tiene comunicación con personas cercanas al conductor, por lo cual desconoce los detalles sobre su estado actual, no obstante, declaró que por los momentos que compartieron le desea lo mejor.

“No estoy al pendiente. No es que tenga contacto con gente allegada a él, ni mucho menos. No es un tema ni un nombre que mencionamos al rededor de nosotros, pero por ese cariño que existió en su momento le deseo que le vaya bien y que salga adelante”, señaló