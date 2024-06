Marlon Colmenarez responde a Paola Suárez: “Está enamorada de mi”

Desde hace un tiempo, a Marlon Colmenarez y a Wendy Guevara no se les ha visto juntos, desatando diversos rumores sobre el fin de su amistad, lo que trajo varios mensajes en apoyo a la influencer, ya que sus fans afirman que está mejor sin él.

Recientemente, este tema vuelve a surgir, debido a que Paola Suárez, otra integrante de ‘Las Perdidas’, habló sobre el venezolano, revelando las razones por las que Guevara y él se distanciaron.

“Estaba llorando conmigo. O sea, lo que le hizo sí estuvo cabr***, es lo único que te puedo decir. Lo que le hizo sí estuvo feo, fuerte (…) No nada más fue esa. Fueron varias. Que Wendy me lo platicara llorando, yo así de ‘te pasas de lanza’”, indicó Suárez.

“Wendy nos platicaba muchas cosas de él y ya después al día siguiente, o a la semana, ya andaba otra vez con él (…) Nos platicaba y hasta nos prohibió hablar de él en su momento. Yo quiero mucho a Wendy, yo doy todo por ella”, dijo.

Marlon Colmenarez responde a Paola Suárez

Tras las declaraciones realizadas por Paola Suárez, Marlos Colmenarez decidió darle una respuesta, acusándola de ser una hipócrita.

“Hay muchas cosas que no me parecen justas, yo tengo un mensaje para la diputada del partido del partido de la hipocresía y el cinismo y esta señorita se llama Paola Suárez. No me parece bien que cada que ella quiera hablar de mí lo haga como si ella tuviera una vida muy perfecta, eso no está bien (…) Cuatro años con lo mismo, ya aburre, y siempre dice lo mismo”, señaló.

Por otro lado, Colmenarez indicó que hablar mal de él le genera números a Suárez.

“(…) Cuando se dio cuenta que hablar mal de mí le creaba números, lo sigue haciendo porque es de esas personas que hace lo que sea por vistas Se me está juzgando de una manera muy irracional como si yo hubiera hecho algo muy malo en la vida”, indicó.