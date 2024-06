Entérate lo que opina Niurka Marcos de Irina Baeva: ¿Baila?

Niurka Marcos, conocida por su franqueza y su experiencia en el mundo del espectáculo, ha expresado su opinión sobre la actuación de Irina Baeva en la obra “Aventurera”. Según los informes, la famosa nacida en Cuba ha criticado el desempeño de la rusa, particularmente en lo que respecta a las habilidades de baile.

La obra “Aventurera” es un clásico del teatro mexicano, y la interpretación de cada actriz que asume el papel principal es observada detenidamente y a menudo comparada con las de sus predecesoras. Niurka, quien también interpretó el papel de Elena Tejero en el pasado, no ha dudado en señalar lo que ella considera deficiencias en la producción actual, incluyendo la coreografía y la interpretación del personaje principal. Además, ha emitido comentarios sobre los cambios en el argumento y la dirección de la obra, sugiriendo que no están a la altura del legado dejado por versiones anteriores y por la fallecida Carmen Salinas, quien fue una figura clave en la historia.

Comentarios en las redes sociales

Los internautas le dan la razón a Marcos en esta oportunidad, y varios han expresado:

“Jajaja es un poema ver qué todos le dan razón a Niurka jajaja”, “Tiene la boca llena de razón Niurka, que flojera ir a ver esa señora rompe hogares”.

“Es la primera vez que estoy de acuerdo en algo con esta señora esa Irina no es para ese personaje”, “Niurka siempre va a criticar a quien quiera que sea la nueva aventurera por envidiosa y más porque es una obra que monta su ex Juan Osorio”, agregaron.

Por su parte, la presentadora Addis Tuñón también respondió sobre este tema en uno de los comentarios que se muestran en la publicación del programa Sale el Sol:

“IRINA TIENE UN GRAN RETO Y DESAFORTUNADAMENTE SE LEVANTÓ EL TELÓN MUCHO ANTES DE QUE LA AVENTURERA ESTUVIERA LISTA. MUCHAS EX AVENTURERAS NO ERAN VEDETTS TAMPOCO, PERO HICIERON GRAN PAPEL NO SER VEDETT NO ES JUSTIFICANTE”, reseñó.