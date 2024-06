¿Lolita Cortés no quiere a Ángela Aguilar? Pide que no pongan su música

Lolita Cortés es reconocida por ser una jueza muy estricta y directa, lo cual incluso demostró en un concurso infantil, donde después de la presentación de una niña, la reconocida ‘Jueza de Hierro’ le sugirió escuchar a otras intérpretes que no sean Ángela Aguilar.

En Tiktok se viralizó una escena que muestra a Lolita Cortés como parte del juzgado de un concurso infantil. Al darle retroalimentación a la participante llamada Danae tras su interpretación de “Cucurrucucú Paloma”, la crítica se dirigió hacia la abuela de la pequeña después de admitir que escuchan música de Angela Aguilar.

“¿Con qué cantante la escuchaste?”, preguntó Lolita Cortés, a lo que la niña respondió con el nombre de Ángela Aguilar. “Maldita sea, es que ahí es el problema”, continuó la jueza.

“Señora no haga eso, póngale a Lola Beltrán, póngale a Aida Cuevas, póngale a la Tariácuri, no sea mala onda, ¿Por qué Ángela Aguilar?”, reclamó Lolita a la abuela de la concursante.

Las opiniones se dividieron

En los comentarios de dicha publicación se pueden encontrar opiniones divididas, pues mientras algunos defendieron la postura de Lolita Cortés, otros mostraron su apoyo a la hija de Pepe Aguilar:

“Por primera vez me cae bien Lola Cortés”, “Les guste o no, Ángela canta hermosísimo esas canciones difíciles”, “Ángela Aguilar canta muy bien y desde niña, tampoco que no se pase la Lola”, “Lola, te va a regañar Don Pepe”, “Es que sí, si quieren que los niños sean buenos intérpretes, que escuchen a los grandes como los que mencionó Lola Cortés”, “Todos nos preguntamos lo mismo, ¿Por qué Ángela Aguilar?” y “Lola estoy de acuerdo que las personas que nombraste han sido las mejores en las rancheras, pero no te pases, Ángela también las canta muy bien”.

El video finalizó antes de que Lolita Cortéz hiciera su crítica a la pequeña, por lo que no se sabe cuál fue su opinión respecto a la interpretación de Danae de “Cucurrucucú Paloma”.