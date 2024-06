Futuro incierto para los festivales musicales en Jalisco: identidad y arraigo

Los festivales musicales en México enfrentan -cada año- dificultades como incrementos en producción y honorarios de artistas que se reflejan en el boleto de entrada; sin embargo, los promotores avanzan en la construcción de audiencias y comunidades para ofrecer experiencias comprometidas con el entretenimiento y la cultura de nuestro país..

Mientra que Pa’l Norte, el Vive Latino y el Corona Capital han logrado una continuidad y una consolidación que los marca como los más importantes del país, también hay lugares como Jalisco que no ha encontrado la fórmula para tener un festival con una identidad y arraigo.

Ante el dilema de cómo mantenerse en la industria de los festivales, promotores de Guadalajara, destacan que es deseable que cada ciudad tenga su festival a través de la creación de su propia comunidad, “debemos averiguar qué les gusta, crear cierta identidad y buscar la retroalimentación con encuestas de salida en los conciertos para saber qué quieren en ese lugar, y llevarlo”, propuso Fernando Favela, promotor musical.

Recordemos que en 2007 y 2008, llegaron los primeros festivales como Sonofilia, Motorokr y Zero Fest como una oleada que dieron una esperanza que lo mejor estaba por venir.

Futuro incierto para los festivales musicales en Jalisco (Foto: Cortesía)

Futuro incierto para los festivales musicales en Jalisco (Foto: Cortesía)

Desde hace años, hay una preocupación en el Estado por la desaparición de festivales, incluidos los realizados por Ocesa (Corona Capital y Coordenada), la mayor empresa de conciertos en México. Publimetro charló con varios impulsores de festivales en la ciudad para saber sobre el futuro.

Al preguntarles, por qué Jalisco no puede tener un festival como el Pa’l Norte, los entrevistados dieron sus opiniones.

“Quisiera decir que la ciudad es muy compleja, pero si vas a la historia pareciera que la misma ciudad ha complicado los festivales, porque la primera edición del Corona Capital, pues fue buena con The Killers, pero la segunda fue una mejor con Chemical Brothers, esa edición traía un lineup fuerte, le apostaron, pero al final no funcionó y no termina por funcionar”, señaló Santiago Valencia.

El promotor y fundador del Roxy Fest, agregó, “yo defiendo mucho a mi ciudad, porque me gusta y creo en el público, pero a lo mejor no hemos sabido darles el festival que están buscando. Ahora, vienen festivales con diversas temáticas y no funcionan; pareciera que no somos una ciudad de festivales”.

“En este momento ya tienes el Roxy desparecido, el Corona Capital Guadalajara y el Coordenada están en la cuerda floja, por no decir desaparecidos. Tienes un Pa’l norte consolidado. Lo que va a suceder con la Arena Guadalajara es que la ciudad va a volver a tener un auge de eventos, pero no de festivales”. — Santiago Valencia, promotor

Mientras que Fernando Favela, exdirector del Auditorio Telmex y promotor de conciertos por más de 20 años señaló, “la realidad es que la respuesta me duele tanto como al resto del público, es decir, los festivales en Guadalajara no han arrancado y mira qué cosa tan difícil estoy diciendo. Los festivales no han estado funcionando, pero no tiene que ver con el público, sino con los espacios”.

Explicó que otro punto es que el Gobierno no aporta nada, ”el público más complejo es el de Guadalajara, porque somos súper críticos, consume muchos boletos, pero muchos no van a festivales; la verdad a mí me preocupa mucho. Guadalajara vende mucho en solitario, pero no en festivales. El público de Guadalajara es el mejor para los shows el solitario no para festivales, pero nosotros seguiremos intentando hacer festivales, somos muy tercos”.

“Guadalajara no es tan festivalero como yo quisiera, es culpa de nosotros los promotores, porque no hemos encontrado un festival ideal, un festival multi género. No hemos encontrado la mezcla exacta para darle al público” — Fernando Favela, promotor independiente

Para el periodista musical, Enrique Blanc, todo radica en la consolidación de públicos, “uno de los grandes retos del estado es la consecución de públicos, no sé porqué hay un asunto de que la agente no reacciona, no sé qué problemas hay en la consolidación de públicos. Los festivales han sido buenos, y se ha trabajado en diversos momentos con iniciativas y buenos festivales que luego se apagaron. A lo mejor a la gente no le gusta pagar, porque siempre tienen un costo importante”.

Para Rodrigo Palencia, creador de los festivales Akamba y Día de Campo, externó que desconoce que pasará con esos festivales muy masivos en Jalisco.

“Se han ido festivales grandes y muy rápido. Por ejemplo, lo que hice con Akamba fue empezar de poco a poco, porque cuando traes artistas de gran magnitud no te dan los números; necesitas muchos patrocinios. Tenemos un público muy complicado en la ciudad, hay una sobre saturación de cosas, conciertos y los festivales creados por Ocesa los hacían quienes no conocían la plaza. Creo que la tendencia es mucho hacia los festivales pequeños, va para allá. El show business es un lujo y todos los festivales se fueron al celo con un aumento del 30%, algo muy complicado para los bolsillos.

“No sé qué va a pasar, no sé si alguien se aventará a hacer un festival grande, porque de repente si no han funcionado los creados por esos monstruos del entretenimiento, es difícil que alguien se anime. Creo que solo habrá shows y pocos festiavles. Este año y el siguiente será crucial para saber su futuro” — Rodrigo Palencia, creador de Akamba Fest

El principal reto es generar un festival con identidad tapatía, que la gente sienta que es de ellos. Otro de los desafíos importantes para los festivales es la necesidad de encontrar una sede adecuada que no sea de difícil acceso para todos los asistentes”, dijo Carlos Puga, director del Auditorio Telmex.

“No sé si llamarle crisis al tema de los festivales, pero se han tenido que adecuar a las condiciones actuales de la ciudad. En este caso las locaciones de los festivales, comparados con otras partes de la República , la mayoría de los festivales que ya están muy posicionados”. — Carlos Puga

Futuro incierto para los festivales musicales en Jalisco (Foto: Cortesía)

Futuro incierto para los festivales musicales en Jalisco (Foto: Cortesía)

Futuro incierto para los festivales musicales en Jalisco (Foto: Cortesía)

Panorama nacional

Promotores de grandes festivales como el Vive Latino, Axe Ceremonia, Rock Latino, Pa´l Norte y Flow Fest compartieron que una de las dificultades que presentan los festivales es la desaparición de los más pequeños ante los más grandes.

“Lo complicado de los festivales chicos es que se los comen los más grandes, los primeros no se pueden sostener. En la actualidad quedan pocos porque no atraen marcas, no desarrollan un buen marketing, audiencia, entre otros problemas”, explicó Óscar Flores, director comercial de Apodaca Group

Para Diego Jiménez, Director del Festival Axe Ceremonia, el estado de salud de los festivales en nuestro país no es sólo bueno, sino que alcanzó su madurez en los últimos años. Prueba de ello es la construcción de la comunidad asidua a los encuentros musicales masivos.

Festivales en Jalisco

Sonofilia en 2007 (desaparecido).

Motorockr con Nine Inch Nails, Stone Temple Pilots, The Flaming Lips, Paramore, The Kook, MGMT aterrizó en la explanada López Mateos en 2008

Zero Fest. Primera edición del Coca-Cola Zero Fest en 2008 (desaparecido).

Rock X la Vida tuvo su primera edición en 2007 y en el 2022 celebró quince años (en pausa).

Reventour Festival. Llegó en 2009 ( desparecido).

Todos Somos Rock en el Foro Alterno en 2012 (desparecido).

Maquinaria Fest. 2012 (desaparecido).

Roxy Fest. Se celebró en 2017, 2018 y 2019 (desaparecido).

Futuro incierto para los festivales musicales en Jalisco (Foto: Cortesía)

212 RMX tuvo la última edición en 2018, congregó a más de 100 mil personas (desaparecido).

Tecate Coordenada. Su primera edición fue en noviembre de 2014 (en pausa).

Anagrama Fest. 2017 (desaparecido).

Corona Capital Guadalajara. La primera edición fue en 2018, luego 2019, 2022 y 2023 (en pausa).

Dreamfields. Desde su debut en 2018, el festival se ha realizado en la explanada del Estadio Akron (activo).

Festival Adverso. Solo tuvo dos ediciones en 2020 y 2023 (desaparecido)

Revolution Fest. Del 2011 al 2017 (desaparecido).

Festival Xtremo (desaparecido)

Akamba se realiza en Tequila, Jalisco (activo).

La Kermés (Terraza Vallarta). La última edición fue en 2018, en Calle 2 (desaparecido).

Tequila Sound Festival (Terraza El Cerrito, en Zapopan). La última edición se desarrolló en 2020 (desaparecido)

Flow Fest y Arre Fest tuvieron un paso breve por Jalisco.

PUBLIMETRO TV: