Horacio Palencia aplaude a Peso Pluma por llevar el regional mexicano a otro nivel

Horacio Palencia, se ha convertido en uno de los compositores mexicanos más reconocidos en la actualidad, con letras que retratan el amor y desamor, que han sido interpretadas por él y varios famosos del regional mexicano.

Ahora, entrega a su público el tema Aquí en la cama, una balada con su singular voz y refuerza su talento como intérprete, “Aquí en la cama, pues nació con la necesidad de expresar ese sentimiento de cuando terminas una relación y nos llegan los recuerdos; sobre todo, cuando empezamos a extrañar a esa persona que -en su momento- fue muy importante en nuestra vida y si las camas hablaran.. ¡Ay, ay, ay!”, dijo Horacio Palencia en entrevista con Publimetro.

Horacio Palencia entre el clásico y moderno regional mexicano. (Foto: Cortesía Prensa Danna.)

El llamado Cantautor Romántico, agregó sobre su nuevo sencillo “es una canción que empieza desde un sentimiento de melancolía, al extrañar a esa persona y todo lo que se vivía con ella, como dice la frase ‘Ando aquí en la cama nomás dando vueltas, sí, aquí en la misma donde tú y yo dábamos vueltas’”. Este lanzamiento llegó acompañado de un video dirigido por Starboy, en donde se visualiza una nostalgia que elevará aún más la experiencia emocional.

Horacio Palencia, explicó qué sucede cuando la mente se queda en blanco, “trato de ser paciente cuando eso pasa, simplemente no me gusta forzar la inspiración sino que fluya natural. Debo confesar que si he pensado que a lo mejor ya se me acabó la inspiración (risas), pero ahí entra la paciencia. La música es arte y de una canción que no existe, de repente, se convierta en el himno de la gente, eso es muy satisfactorio como cantautor”.

“Muchas de mis composiciones tienen que ver con mi vida, con mi experiencia desde la adolescencia; incluso todo lo que tiene que ver con los cambios. También, no te niego que muchas cosas son cosas que me imagino y veo a mi alrededor. Hay mucho amor y desamor en este mundo”. — Horacio Palencia

Por lo pronto, adelantó que vienen más canciones, colaboraciones y conciertos, “viene mucho trabajo, intento estar ocupado y no preocupado, la música no tiene fin. Me gusta estar reiventándome para estar en el gusto del público”.

Reveló que esta trabajando con otros artistas como Grupo Frontera, Fuerza Regida, Christian Nodal, Carín León, Banda MS, se acaba de estrenar una de Los Ángeles Azules con una cantante argentina llamada Emilia. Sigo componiéndome a mí mismo y a otros artistas, pero voy apartando las que me gustan para mi, y las otras para los artistas (risas)”.

Regional mexicano

Horacio Palencia ve con buenos ojos el panorama actual del regional mexicano, “es algo bonito, es señal que la música regional mexicana va evolucionando, eso es bueno. Veo positivo que las nuevas generaciones se salgan de su zona de confort y que experimenten con nuevos instrumentos, y le han acertado. Yo lo llamo el nuevo regional mexicano y el viejo regional mexicano o de la vieja escuela, como lo que se logró con Julio Preciado o Vicente Fernández. Hay un regional mexicano clásico y moderno, con la llegada de Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Carín León, que lo están haciendo súper bien y han llevado al género a otros niveles”.

Próximos conciertos

Guadalajara. 24 de octubre, Guanamor Teatro Studio.

Ciudad de México. 9 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional.

