María León presenta nuevo novio con un tierno mensaje

María León presentó a su nuevo novio frente a sus más de 2.8 millones de seguidores en Instagram. Mediante una publicación en dicha red social, la cantante y bailarina felicitó a su pareja por su cumpleaños, y destacó la felicidad que ha compartido a su lado.

“Feliz cumpleaños a mi mejor amigo, mi pareja de baile, mi vida y mi corazón, gracias por existir, por estar, por mostrarme que el amor es paciencia y amistad, respeto y confianza, pasión y admiración, baile y paz, gracias por traer tanta belleza y felicidad a mi vida, a nuestra vida. Que todos tus deseos se cumplan, Allunya Maya, que tu vida sea plena y siempre hermosa. Te amo”, fueron las palabras que le dedicó María León a Allen Genkin por su cumpleaños.

La reacción en las redes

Seguidores de la artista le demostraron su apoyo en los comentarios: “Allen, llévala a la luna por nosotros”, “¡Qué viva el amor, qué viva el romance!”, “¡Lo mejor para ustedes, bendiciones!”, “Qué bellas palabras, eres increíble mi ídola y te mereces todo lo bonito de esta vida”.

También hubo quienes se pusieron celosos de Allen: “El verdadero yo quisiese”, “Y volvemos a ser espectadores”, “Fan de su relación” y “Las chicas lindas no queremos novio, queremos ser Allen”.

Incluso, otras celebridades festejaron el amor de María León, como Maribel Guardia, que escribió: “Feliz cumpleaños al suertudo”; o Regina Blandón que le dijo: “Me da mucha felicidad verte tan feliz. Feliz cumpleaños al mushasho”. También Consuelo Duval le dejó un mensaje: “Qué lindos, feliz cumple”, y Andrea Legarreta: “¡Felicidades Allen adorado! Eres lo máximo. Los dos juntos son una bella historia de amor bonito. Todas las bendiciones. Los amo”.

Y por supuesto, no podía faltar la respuesta de Allen: “Gracias mi vida, te amo tanto. Eres mi mundo”.

¿Quién es Allen Genkin?

Allen Genkin es un bailarín profesional que ha obtenido diversos campeonatos y ha sido finalista de competencias de renombre alrededor del mundo. Además, es el creador de Sweat Dancefit.

También ha aparecido en programas como “Dancing with the Stars” y “So You Think You Can Dance”.