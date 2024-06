Andrea Escalona rompe el silencio sobre pelea con Tania Rincón: “Yo siempre les digo las cosas de frente”

Recientemente, Andrea Escalona se ha visto envuelta en rumores de peleas con sus compañeros en “Hoy”, por lo que frente a los micrófonos de la prensa, confesó qué fue lo que pasó entre ella y Tania Rincón.

Andrea Escalona se involucrado en escándalos por chismes respecto a su enemistad con otros miembros del elenco de “Hoy”, como Galilea Montijo, que incluso se aseguró que su conflicto había escalado a los golpes.

Y ahora, hace no mucho tiempo, se esparció el rumor de que también tuvo una pelea con Tania Rincón. De esta manera, Andrea Escalona desmintió haber tenido algún encontronazo con su compañera de trabajo, e incluso, expuso al responsable de propagar información falsa.

Andrea Escalona sobre pelea con Tania Rincón

Frente a los medios, Escalona exhibió quien estaría esparciendo chismes sobre ella: “Hay una persona, lo voy a hacer famoso, el ‘arguenderito.com’, que no sé ni quién es, no lo conocemos. Esa persona inventó esto”.

Ante las cámaras, confesó haber peleado con Galilea Montijo, no obstante, reveló que nunca existió una riña con Tania Rincón: “Pero además esto sí muchachos, que ni pies ni cabeza, porque todavía con lo de Gali, yo siempre les digo a la cara y digo las cosas de frente y digo sí, con Gali sí hubo una situación que yo dije: ‘blanco’, ella dijo: ‘negro’; no pasó lo que se manejó en muchos lados, pero sí tuvimos esa diferencia”.

Para demostrar a los periodistas que no está peleada con Tania, enseñó una conversación en la que reaccionan extrañadas sobre la noticia. De la misma manera, declaró que no le gusta ser reconocida como una mujer que constantemente busca pelear: “No me gusta que me hagan fama de conflictiva”

Sobre el tema, finalizó diciendo que no estaba en sus planes levantar una demanda para ‘el Arguenderito’.